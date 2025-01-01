Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”
De bomen langs de Kouter in Merchtem worden dan toch niet gekapt. Het gemeentebestuur staat nog altijd achter de beslissing om de 60 eiken te kappen, ondanks aanhoudend protest. Maar door een juridische procedure van een West-Vlaamse vzw riskeert de gemeente torenhoge dwangsommen en een schadeclaim te moeten betalen. "Dat financieel avontuur gaan we niet aan", zegt burgemeester Maarten Mast.
In het voorjaar besliste de gemeente Merchtem om 60 eiken langs de Kouter in Merchtem te kappen. Het deed dat na overleg met de buurt. Maar tegen de bomenkap kwam heel wat protest, onder meer vanuit de Merchtemse oppositie. Zo was er een petitie met meer dan 850 handtekeningen en recent tekende Natuurpunt Noord-West-Brabant beroep aan tegen de kapvergunning van de eerste 15 eiken. Maar nu laat de gemeente Merchtem weten dat de bomen langs de Kouter toch niet worden gekapt.
“Het is niet het protest dat aan de basis ligt van de beslissing, maar wel een procedure die een West-Vlaamse vzw aanspant”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Daardoor riskeren we een claim van 141.000 euro en zouden we 1.000 euro dwangsom moeten betalen per gekapte boom. In het verleden heeft de vzw al gelijk gekregen in gelijkaardige zaken en als je naar de rechtbank gaat, weet je nooit waar je eindigt. We willen de gemeente niet in zo'n financieel avontuur storten."
"De bewoners hebben onder enorme druk gestaan van de oppositie en drukkingsgroepen. Dat ze nu de boodschap krijgen dat de bomen niet gekapt worden, is triest."
De bewoners van de Kouter worden vandaag via een brief op de hoogte gebracht van het nieuws. “We zijn willen meegaan in hun vraag om de bomen te kappen”, gaat Mast verder. “Ze hebben de voorbije weken en maanden onder enorme druk gestaan van de Merchtemse oppositie en tal van drukkingsgroepen. Dat ze nu de boodschap krijgen dat de bomen niet gekapt worden, vinden we triest, maar in deze zaak gaat het algemeen belang voor op het individuele belang.”
De gemeente Merchtem wilde de bomen laten kappen omdat ze volgens de buurtbevraging voor heel wat ergernis zorgden. “We zullen wat vaker langsgaan met de veegwagen om bladeren op te ruimen en bekijken of we de bomen wat kunnen bijsnoeien, maar ze zullen er mee moeten leren leven”, besluit Mast.