Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”

In het voorjaar besliste de gemeente Merchtem om 60 eiken langs de Kouter in Merchtem te kappen. Het deed dat na overleg met de buurt. Maar tegen de bomenkap kwam heel wat protest, onder meer vanuit de Merchtemse oppositie. Zo was er een petitie met meer dan 850 handtekeningen en recent tekende Natuurpunt Noord-West-Brabant beroep aan tegen de kapvergunning van de eerste 15 eiken. Maar nu laat de gemeente Merchtem weten dat de bomen langs de Kouter toch niet worden gekapt.

“Het is niet het protest dat aan de basis ligt van de beslissing, maar wel een procedure die een West-Vlaamse vzw aanspant”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Daardoor riskeren we een claim van 141.000 euro en zouden we 1.000 euro dwangsom moeten betalen per gekapte boom. In het verleden heeft de vzw al gelijk gekregen in gelijkaardige zaken en als je naar de rechtbank gaat, weet je nooit waar je eindigt. We willen de gemeente niet in zo'n financieel avontuur storten."