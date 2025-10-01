Politiezone AMOW versterkt zichzelf met 22 mensen: "Extra focus op technologie"

De politiezone AMOW wordt ingrijpend versterkt. De zone werft tweeëntwintig nieuwe mensen aan.

Met 18.875 afgehandelde interventies het voorbije jaar is het druk geweest voor de medewerkers van politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. “Om de steeds groeiende vraag naar interventies efficiënt te kunnen beantwoorden en de veiligheid van onze burgers te verhogen, zetten we in op de oprichting van een derde permanente interventieploeg”, vertelt burgemeester van Asse en voorzitter van het politiecollege Koen Van Elsen. “Deze uitbreiding is een absolute noodzaak om de heterdaadkracht en de pakkans te vergroten en zo sneller en effectiever te kunnen optreden."

De politiezone start een derde interventieploeg op. “Met een derde interventieploeg, nieuwe profielen en extra focus op technologie verhogen we de veiligheid en nabijheid in onze gemeenten. Op 1 oktober 2025 traden al zeven nieuwe inspecteurs aan”, gaat Van Elsen verder. “Zij zullen de dienst interventie van onze politiezone versterken. Naast de acht inspecteurs in opleiding, heeft het politiecollege de goedkeuring gegeven om zeven bijkomende inspecteurs aan te werven."

In totaal zijn er dus 22 nieuwe versterkingen. Op een kader van 133 personeelsleden zijn er in de zone AMOW 117 operationele agenten. De uitbreiding kadert in een bredere strategie om de politiezone beter voor te bereiden op externe uitdagingen, zoals het waterbedeffect van criminaliteit uit het Brussels Gewest.

