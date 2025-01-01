© Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Brandweer kan vermijden dat voertuigbrand overslaat naar gebouwen

Rond 6.00 uur vanochtend kreeg brandweerzone Vlaams-Brabant West een oproep voor een voertuigbrand in de Stationsstraat in Merchtem. Er vielen geen gewonden.

Het was kantje boord vanochtend in de Stationsstraat in Merchtem. Brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg rond 6.00 uur vanochtend een oproep voor een voertuig dat in lichterlaaie stond.

Twee andere voertuigen hadden ook al vuur gevat. Door de hitte waren de ramen op de eerste en tweede verdieping van een appartementsgebouw gesprongen. De vlammen bedreigden het gebouw en een nabijgelegen winkel, maar de brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen.

Uiteindelijk was er alleen materiële schade. Gewonden vielen er niet.

