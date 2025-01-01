Gust Van Mulders begon zijn politieke loopbaan enkele maanden na zijn huwelijk in 1970 met Rita Van de Cruys

Gewezen schepen Gust Van Mulders (81) die 42 jaar in Opwijkse gemeenteraad zat overleden

Voormalig schepen Gust Van Mulders (toen CVP, nu cd&v) is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was leerkracht op rust en maakte in het totaal 42 jaar deel uit van de Opwijkse gemeenteraad. Daarvan was hij 24 jaar schepen. Van Mulders sukkelde al een tijd met zijn gezondheid.

Zeven legislaturen lang zat Gust Van Mulders in de gemeenteraad. Hij was 24 jaar lang schepen en was daarna ook ere-schepen van Opwijk. Van Mulders begon zijn politieke loopbaan enkele maanden na zijn huwelijk in 1970 met Rita Van de Cruys. Toenmalig burgemeester Leo Meersman en voorzitter Jerome Galle (CVP) zochten hem op om zich verkiesbaar te stellen. Van Mulders was voorzitter van de jeugdraad en hij verdiende zijn strepen ook in jeugdhuis Nijdrop.

“Op dat ogenblik was ik al gevraagd door wijlen Frans Berghman van de Volksunie”, verklaarde Gust Van Mulders in een interview in Het Nieuwsblad bij zijn afscheid van de politiek in 2012. “Van thuis uit was ik overtuigde VU’er. Maar ik koos voor de CVP. Ik gaf in 1970 welgeteld 59 frank uit aan mijn persoonlijke propaganda. Ik had niet eens een lidkaart, maar kreeg ruim 400 voorkeurstemmen en was verkozen.”

Fusie van basisscholen

In 1977 werd Gust Van Mulders voor de eerste keer schepen. Hij kreeg meteen het moeilijke dossier van de fusie van de basisscholen in Nijverseel en Opwijk op zijn bord. Naderhand kreeg hij ook bevoegdheden bij, zoals Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Cultuur en Jeugd. In 2012 nam hij afscheid van de politiek, maar hij bleef wel actief in Opwijk en werd ere-schepen.

