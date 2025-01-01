Ondanks protest gaat Merchtem eiken kappen: "Zodra de vergunning er is, worden ze gekapt"

Beroep aantekenen

Sinds enkele dagen hangt de gemeentelijke beslissing uit. “Deze vergunning is enkel nodig voor de vijftien eiken tussen de ‘banaan’ en de Koutermolen", zegt oppositieraadslid Toon Luypaert "Voor eiken van aan de voet van de Kouter tot aan de ‘banaan’ heeft de gemeente naar eigen zeggen geen vergunning nodig. Vanaf het uithangen van de vergunning hebben burgers of verenigingen 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen, wat we zeker gaan doen.”

De oppositie hekelt de beslissing. Volgens hen strookt de kap niet met de oproep van de gemeente om meer bomen te planten. Bovendien heeft het Agentschap Natuur en Bos een negatief advies gegeven in de zaak en hebben zo'n 850 mensen de petitie tegen de kap ondertekend. De oppositie vraagt het gemeentebestuur om vooraleer een aanbesteding wordt uitgeschreven, de goedkeuring van het laanbomenplan af te wachten.

98 procent van de buurtbewoners is voorstander

De gemeente blijft bij het standpunt dat ze in april van dit jaar heeft ingenomen. Heel wat buurtbewoners klagen namelijk over de bomen. “Naar aanleiding van de klachten, werd beslist de bewoners met een boom voor hun woning te bevragen", klinkt het. "Uit deze bevraging kwam naar voor dat maar liefst 98 procent van de aangeschreven bewoners voorstander is van het verwijderen van de eikenbomen en deze te vervangen door een andere boom.”

“Zodra de vergunning er is, worden ze gekapt”, voegt burgemeester Maarten Mast eraan toe. “Uiteindelijk zullen er vier niet worden gekapt.”