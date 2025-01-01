Merchtems welkomstbord is vermist: "Zo snel mogelijk een nieuw bord"

"Dit is anti-Vlaams vandalisme", zucht Merchtems schepen van Vlaamse Aangelegenheden Reinhoud De Bosscher. Vorige week merkt De Bosscher op dat het welkomstbord in de Mieregemstraat is verdwenen. Sinds deze zomer hangen zes dergelijke borden langs een aantal invalswegen. Het gemeentebestuur wil onderlijnen dat Merchtem een landelijke en een Vlaamse gemeente is.

De Bosscher vermoedt dat het om diefstal gaat. "Het bord hangt ook vrij hoog", zegt De Bosscher. "De vandalen hebben dus geen moeite gespaard om het bord te stelen. Het gaat dus niet om een ingeving van het moment. Dat het om puur vandalisme gaat, is wel duidelijk. Je kan niet met zo’n groot herkenbaar bord naar buiten komen.” Het bord is nergens te vinden. "We hebben de omgeving ook afgezocht om te kijken of het daar nergens lag, maar we vonden geen bord."

Juridische stappen overweegt de gemeente voorlopig niet. "Klacht tegen onbekenden indienen, doen we in eerste instantie niet", zegt De Bosscher. "Anders kunnen we elke dag wel een klacht indienen, maar als er nog zo’n bord wordt geviseerd, overwegen we wel verdere stappen. We gaan zo snel mogelijk een nieuw bord hangen", klinkt het.