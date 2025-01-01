Hopdag in Affligem viert agrarisch verleden en verdwenen brouwers

De Affligemse deelgemeenten, met de Teralfense Coigneau-variant als belangrijkste exportproduct, waren tot ver in de twintigste eeuw belangrijke hopcentra. De herinnering aan dat hopverleden wordt vandaag levendig gehouden met de Hopdag in de schaduw van de eeuwenoude Abdij van Affligem.

Hopdag aan de Abdij van Affligem

Een ambachtenmarkt, streekproducten, een grote zomerbar aan de beroemde ruïnemuur, een huifkarrentochtje en kinderanimatie, dat valt allemaal te beleven tijdens de Hopdag in Affligem. Het hoofdevent is natuurlijk de hopplukkersworkshop.

Hopliefhebbers en toevallige passanten vinden elkaar op het hopveld aan de Abdij. De bellen zijn plukrijp en met een beetje uitleg van een ervaren gids kan iedereen aan het hopverwerkingsproces deelnemen en op traditionele wijze bel van rank ritsen.

Hop is een stukje agrarisch erfgoed in Affligem. Tot diep in de vorige eeuw zijn heel wat hoptelers in drie deelgemeenten actief. Uit Teralfene komt zelfs een wereldvermaarde hopvariëteit, de coigneau.

Open Monumentendag

Ook in Affligem is er, behalve voor agrarisch erfgoed, ook aandacht voor architecturaal erfgoed. In het kader van Open Monumentendag organiseert de toeristische dienst een begeleide wandeling langs verdwenen brouwerijen in Hekelgem en een bewegwijzerde fietsroute langs het brouwerijverleden van de ganse gemeente.

Herman Steppe, Ben Vermoesen en Edmond Schoon stelden voor de gelegenheid een nieuwe brochure samen over het onderwerp, Geschiedenis van brouwerijen in Affligem. De brochure is verkrijgbaar bij de toeristische dienst.

