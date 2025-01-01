Vlaams Belang over anderstaligheid in Vlaamse Rand: "Existentiële crisis"

Vlaams parlementslid en oppositieraadslid in Beersel Klaas Slootmans van Vlaams Belang trekt opnieuw aan de alarmbel rond de anderstaligheid in de Vlaamse Rand. Hij vraagt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts om een daadkrachtige aanpak. "De zoveelste illustratie ter zake zijn de cijfers van Kind en Gezin, waaruit blijkt dat amper 28% van de moeders die vorig jaar een baby kregen Nederlands spreekt met haar kind. Ik heb het dus niet over taal of kledij, maar over de taal in de Vlaamse Rand," aldus Slootmans.

Hij spreekt over een existentiële crisis in de Rand. De partij pleit opnieuw voor een vestigingsstop zoals in de jaren '80 de federale wet-Gol mogelijk maakte. Gemeentebesturen konden toen zo'n stop invoeren eens quota over het aantal niet-Europeanen in de gemeente bereikt werden. Maar de wettelijkheid van zo'n vestigingsstop wordt al lang betwist.

Wettelijk instrumentarium

"Het wettelijke instrumentarium is beperkt en noopt ons tot creativiteit. Die creativiteit leggen we aan de dag. Als er dus ook op dat vlak realistische, haalbare voorstellen zijn, willen we die altijd bediscussiëren, als ze realistisch zijn, als ze haalbaar zijn en als het even kan ook betaalbaar," reageert Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Hij verwijst naar initiatieven die wél genomen worden, zoals het Wonen in Eigen Streek-decreet. "Daarmee maken we het mogelijk dat lokale besturen zelf verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat mensen die een band met de gemeente hebben niet alleen voorrang, maar zelfs exclusiviteit krijgen bij het verwerven van bepaalde gronden. Zo bieden zij een antwoord op sociale verdringing en migratiedruk. Dergelijke maatregelen passen binnen een wettelijk instrumentarium."

Maar Vlaams Belang wil een nog daadkrachtiger beleid en blijft hameren op de vestigingswet uit de jaren '80 van oud-minister Jean Gol. "Het enige wat wij vragen, is de heractivering van die wet op federaal niveau. Vroeger kon u de paraplu opentrekken van de PS, want met een federale regering met de PS is dat no pasarán. Wel, vandaag is de PS niet meer aan zet op het federale niveau, maar N-VA wel," richt Slootmans tot Weyts. "Uw partij levert de minister van Asiel en Migratie. Ik zou dus zeggen: doe een telefoontje naar Anneleen, en los dit op voor de laatste Vlaming in de Rand het licht uitdoet."