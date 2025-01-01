Anderstaligenkoor van ‘Theater van A tot Z’ zingt voor Koningin Mathilde in Koninklijk Paleis: “De kroon op ons werk”

Theatermaker Peter Schoenaerts uit Vilvoorde en koorleider Andy Dhondt creëerden de theaterproductie ‘Dag vreemde man’, waarin mensen uit alle windstreken meespeelden. Naast bijvoorbeeld vluchtelingen uit Oekraïene en Palestina waren er expats en migranten bij uit Hongarije, Roemenië, Congo, Kameroen, Mexico, Colombia, Kazachstan, Taiwan en enkele Franstalige Belgen. Ze vulden cultuurcentra in het hele land, met als hoogtepunten de Gentse Feesten, vier keer een volle Arenberg in Antwerpen en vijf keer een volle stadsschouwburg in Brugge. Eind mei vond de laatste voorstelling van ‘Dag vreemde man’ plaats in GC De Zandloper in Wemmel. Na ongeveer 70 optredens in zes landen viel toen het doek.

De kroon op het werk

Dankzij het succes van de theatertour mochten de anderstalige acteurs-zangers op de 11 juli-viering nog enkele liedjes zingen op de Grote Markt in Brussel, samen met Ronny Mosuse. En op 21 september sloten ze met duizend mensen een groot samenzangmoment van Koor & Stem af in het Rivierenhof in Deurne.

“We hebben twee jaar intensief gewerkt aan ‘Dag vreemde man’ en ons project is nu echt helemaal afgerond. Toch krijgen we nog geregeld vragen voor extra voorstellingen. Helaas is het te moeilijk om al onze vrijwilligers daarvoor weer bij elkaar te krijgen. Maar toen het aanbod uit het Koninklijk Paleis kwam om te komen zingen op de viering voor 25 jaar Koningin Mathildefonds, vonden we natuurlijk allemaal dat we dat nog moesten doen. Het is zo’n beetje de kroon op ons werk”, lacht Peter Schoenaerts.

De anderstalige acteurs zongen als vierstemmig koor voor de koningin en zo’n 150 aanwezigen. In overleg met het Paleis kozen ze voor het liedje ‘Gelukkig zijn’ van Raymond van het Groenewoud en een fragmentje uit ‘Tout oublier’ van Angèle. ‘Gelukkig zijn’ was ook het openingsnummer van de theaterproductie ‘Dag vreemde man’ en het werd begin vorig jaar ook als single en videoclip uitgebracht.