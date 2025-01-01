De Lijn-bus

Agressie tegen chauffeurs De Lijn neemt toe in Vlaamse Rand: "Buschauffeurs verdienen respect en veiligheid"

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) vroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder cijfers over fysieke agressie tegen buschauffeurs van De Lijn in Brussel en de Vlaamse Rand op. In 2024 gaat het om twintig feiten.

Meer agressie, meer politieacties

Vanlouwe noemt de toename van fysieke agressie verontrustend. "Buschauffeurs verdienen respect en veiligheid, ook in Brussel en de Vlaamse Rand", zegt Vanlouwe. Uit de cijfers blijkt dat in 2024 twintig gevallen van fysieke agressie zijn vastgesteld, een verdubbeling tegenover 2022.

Opvallend, ook het aantal samenwerkingen tussen De Lijn en de politie neemt toe. In 2024 voeren de busmaatschappij en de politie samen 180 controles uit. Een samenwerking die loont, volgens Vanlouwe. "Een zichtbare aanwezigheid van politie en controleurs werkt ontradend en vergroot het veiligheidsgevoel bij chauffeurs en reizigers. Het toont dat samenwerken echt verschil maakt."

Samenwerkingsprotocol en bodycams

Om de problematiek structureel aan te pakken wil Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder het overleg met de Brusselse beleidsmakers versterken met een samenwerkingsprotocol. "Een samenwerkingsprotocol tussen openbare vervoermaatschappijen werd getekend", zegt minister De Ridder. "Doel van dit protocol is het opzetten van een intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen, met respect voor ieders eigenheid en beleidsvisie, om de veiligheids- en/of preventiediensten nauwer te laten samenwerken. Deze samenwerking vloeit voort uit het feit dat alle openbaarvervoermaatschappijen met dezelfde thematiek worden geconfronteerd op het vlak van preventie, overlast, veiligheid en het veiligheidsgevoel." Daarnaast wil minister De Ridder bodycams introduceren.

Partijgenoot Vanlouwe juicht de initatieven van de minister toe. "Dat is de juiste aanpak," zegt Vanlouwe. "Agressie stopt niet aan de gewestgrens. Door overleg en samenwerking kunnen we chauffeurs in Brussel en de Vlaamse Rand eindelijk beter beschermen."

