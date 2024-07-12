Nieuw Zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Jette vanaf 2026: "Zorg in de eigen taal is geen detail"

In zo'n ZSG kunnen slachtoffers terecht voor medische en psychische zorgen en om sporen van het seksueel geweld te verzamelen. "Nederlandstalige slachtoffers uit Brussel en Halle-Vilvoorde zijn aangewezen op Franstalige hulp in het Sint-Pietersziekenhuis, waar de verplichte tweetaligheid in de praktijk onvoldoende gegarandeerd is", zegt Van Vaerenbergh. "In de praktijk moesten slachtoffers zich dus verplaatsen naar Leuven om het Nederlands geholpen te worden."

“Zorg in de eigen taal is geen detail, maar een basisvoorwaarde voor herstel en gerechtigheid,” besluit Van Vaerenbergh. “Tevreden, omdat slachtoffers eindelijk geholpen worden zoals het hoort. Maar ook waakzaam: de effectieve opstart en een duurzaam Nederlandstalig aanbod in Jette moeten nu gegarandeerd blijven.”