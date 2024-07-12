Nieuw Zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Jette vanaf 2026: "Zorg in de eigen taal is geen detail"
Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigt aan dat er volgend jaar drie nieuwe Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) openen, waaronder één in Jette. In het UZ Brussel zullen slachtoffers van seksueel geweld dan geholpen kunnen worden in het Nederlands. “Dit is een noodzakelijke en langverwachte doorbraak voor Nederlandstalige slachtoffers uit Brussel en de Vlaamse Rand,” zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.
De aankondiging van minister van Volksgezondheid Vandenbroucke zet een oud zeer recht. "Nederlandstalige slachtoffers uit Brussel en Halle-Vilvoorde staan tot op vandaag in de kou", zegt Van Vaerenbergh. "Omdat toenmalig staatsecretaris Schlitz in 2022 de financiering vergat om het UZ Jette op te waarderen tot een Zorgcentrum na Seksueel Geweld." In 2024 al zou een ZSG voor Nederlandstalige slachtoffers uit de Rand en Brussel komen, maar een wettelijke aanpassing die de organisatie en financiering van de centra regelt heeft de opstart vertraagd.
"De effectieve opstart en een duurzaam Nederlandstalig aanbod in Jette moeten nu gegarandeerd blijven."
In zo'n ZSG kunnen slachtoffers terecht voor medische en psychische zorgen en om sporen van het seksueel geweld te verzamelen. "Nederlandstalige slachtoffers uit Brussel en Halle-Vilvoorde zijn aangewezen op Franstalige hulp in het Sint-Pietersziekenhuis, waar de verplichte tweetaligheid in de praktijk onvoldoende gegarandeerd is", zegt Van Vaerenbergh. "In de praktijk moesten slachtoffers zich dus verplaatsen naar Leuven om het Nederlands geholpen te worden."
“Zorg in de eigen taal is geen detail, maar een basisvoorwaarde voor herstel en gerechtigheid,” besluit Van Vaerenbergh. “Tevreden, omdat slachtoffers eindelijk geholpen worden zoals het hoort. Maar ook waakzaam: de effectieve opstart en een duurzaam Nederlandstalig aanbod in Jette moeten nu gegarandeerd blijven.”