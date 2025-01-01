Cora

Alle medewerkers Cora Anderlecht kunnen blijven in nieuw winkelcentrum: "Meer werknemers dan voorheen"

Geen enkele medewerker van Cora Anderlecht verliest zijn of haar job, laat de projectontwikkelaar die de site tegen 2026 tot modern winkelcentrum wil ombouwen. De winkels zijn verplicht om Cora-personeel prioritair aan te werven. Op termijn zou het nieuwe winkels er zelfs veertig banen meer opleveren.

180 Cora-personeelsleden waren gechoqueerd toen de hypermarkt aankondigde het filiaal in Anderlecht te willen sluiten, maar nu is er goed nieuws. De projectontwikkelaar die de Cora-site tot een modern winkelcentrum ombouwt meldt dat de nieuwe winkels Cora-medewerkers prioritair moeten aannemen.

Op termijn komen er zelfs veertig jobs bij. Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps is tevreden. "Er zullen meer werknemers zijn dan voorheen", aldus de burgemeester.

In een eerste fase openen alleen Delhaize en Dreamland de deuren. Daarna wordt de rest van de site gerenoveerd en dan kunnen ook andere winkels, zoals JYSK en de non-foodketen Extra Shop, intrekken. In 2026 moet het gebouw helemaal klaar zijn. De renovatie heeft dan een slordige 12 miljoen euro gekost.

