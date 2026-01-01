Werken Luchthaventram gaan van start: van Brussel-Noord rechtstreeks naar Brussels Airport in half uur

De uitvoering van de Luchthaventram gebeurt in verschillende werkpakketten en via klassieke aanbestedingsprocedures, niet via een publiek-private samenwerking. “Het eerste werkpakket, met daarin onder meer de tram- en fietsersbrug over de Ring rond Brussel (R0) en de spoorlijn Brussel–Leuven, werd al in 2025 gegund,” zegt woordvoerder van De Werkvennootschap Marijn Struyf. “De eerste terreinacties verwachten we de komende weken. Daarna volgen de werken gefaseerd aan beide zijden van de Ring.”

De werken worden nauw afgestemd met andere grote infrastructuurprojecten in de regio, zoals SPI.R0, het project voor de herinrichting van de luchthavenknoop tussen de Ring en A201. “Intussen loopt ook de aanbestedingsprocedure voor het tweede werkpakket, dat de aanleg omvat van een tunnel onder de A201 in het verlengde van de Leonardo Da Vincilaan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het deel van de tramcorridor op zijn grondgebied al gerealiseerd.”

Duurzame mobiliteit

Met de Luchthaventram zet de Vlaamse overheid, binnen het bredere programma Werken aan de Ring, in op duurzame mobiliteit. De lijn maakt deel uit van het Brabantnet, samen met de Ringtrambus en de Sneltram. Dat netwerk moet de Noordrand beter verbinden met Brussel en zo een aantrekkelijk alternatief bieden voor de auto. “Kwalitatief openbaar vervoer met duidelijke reistijden, vlotte overstappen en comfortabele voertuigen is essentieel om de dagelijkse files aan te pakken”, klinkt het bij De Werkvennootschap.

De nood aan een extra openbaarvervoersverbinding is groot. In en rond Brussels Airport staan vandaag vaak lange files, met sluipverkeer door woonwijken in Diegem, Evere, Haren en Schaarbeek als gevolg. De Luchthaventram moet pendelaars ertoe aanzetten om de wagen te laten staan en te kiezen voor tram, fiets of een combinatie van vervoersmiddelen. Die zogenoemde modal shift moet de leefbaarheid in de regio verbeteren. Bovendien gaat het project gepaard met een groene heraanleg van de weginfrastructuur en de aanleg van bijkomende, comfortabele fiets- en voetpaden.

Hoewel er al een rechtstreekse treinverbinding bestaat tussen Brussel-Noord en de luchthaven, vervult de Luchthaventram een andere rol. De tram maakt ook de woon- en tewerkstellingsgebieden tussen beide knooppunten beter bereikbaar, waaronder Schaarbeek, Evere, Haren en Diegem.

Haltes

De Luchthaventram vormt een verlenging van tramlijn 62, die vandaag eindigt aan de NAVO-site in Haren. Tussen de NAVO en de Ring komen drie nieuwe haltes: Hermeslaan, Grensstraat en Culliganlaan. Aan de luchthavenzijde volgen nog drie haltes: Da Vinci, Technics en de eindhalte aan de luchthaventerminal van Brussels Airport.