Online druktemeter geeft drukte aan op Spoeddienst van AZ Sint-Maria Halle

Op drukke momenten geraakt de dienst Urgentie van een ziekenhuis snel overbelast, wat de wachttijden voor patiënten doet oplopen. "Heb je op z'n piekmoment een klacht die niet levensbedreigend is, dan kan het verstandig zijn om je bezoek aan de Spoeddienst even uit te stellen", klinkt het bij het AZ Sint-Maria Halle. Het ziekenhuis lanceert daarvoor een online druktemeter, zodat je van thuis kan zien hoe druk het op de Urgentiedienst is.

Met het initiatief zet AZ Sint-Maria opnieuw een stap in innovatieve, patiëntgerichte zorg. "We zijn één van de weinige ziekenhuizen in Vlaanderen die deze informatie online deelt. Maar door de drukte inzichtelijk te maken, versterken we zowel de kwaliteit van de zorg als de beleving van de patiënt," stelt het ziekenhuis.

Je vindt de druktemeter op de homepage van de website van het ziekenhuis en op de pagina Urgentie.