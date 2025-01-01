Spoeddienst AZ Sint-Maria Halle
Online druktemeter geeft drukte aan op Spoeddienst van AZ Sint-Maria Halle

Het AZ Sint-Maria Halle introduceert een online druktemeter voor de Spoeddienst. Patiënten kunnen via de website in één oogopslag zien hoe druk het op dat moment is. Zo wil het ziekenhuis meer transparantie bieden, wachttijden helpen beperken en de instroom van patiënten beter spreiden. De nieuwe tool past binnen de bredere ambitie van AZ Sint-Maria om continu te investeren in innovatieve en patiëntgerichte zorg.

Op drukke momenten geraakt de dienst Urgentie van een ziekenhuis snel overbelast, wat de wachttijden voor patiënten doet oplopen. "Heb je op z'n piekmoment een klacht die niet levensbedreigend is, dan kan het verstandig zijn om je bezoek aan de Spoeddienst even uit te stellen", klinkt het bij het AZ Sint-Maria Halle. Het ziekenhuis lanceert daarvoor een online druktemeter, zodat je van thuis kan zien hoe druk het op de Urgentiedienst is.

Met het initiatief zet AZ Sint-Maria opnieuw een stap in innovatieve, patiëntgerichte zorg. "We zijn één van de weinige ziekenhuizen in Vlaanderen die deze informatie online deelt. Maar door de drukte inzichtelijk te maken, versterken we zowel de kwaliteit van de zorg als de beleving van de patiënt," stelt het ziekenhuis.

Je vindt de druktemeter op de homepage van de website van het ziekenhuis en op de pagina Urgentie.

