Energiecoöperatie Aster levert vanaf volgende zomer ook energie: “De strijd met armoede aangaan”

Aster, de energiecoöperatie van alle Vlaamse woonmaatschappijen, wordt vanaf de zomer van volgend jaar naast energieproducent ook leverancier. Dat heeft het aangekondigd bij de inhuldiging van zonnepanelen op bestaande sociale huurwoningen van woonmaatschappij Providentia in Affligem.

Aster zal vanaf de zomer 2026 energie leveren, waardoor mensen toegang krijgt tot duurzame energie die lokaal wordt opgewekt op de daken van sociale huurwoningen, verspreid over heel Vlaanderen. In de eerste plaats voor alle sociale huurders, maar ook voor alle Vlamingen — burgers, bedrijven en organisaties. Om dat mogelijk te maken, wil Aster de volgende jaren haar huidige zonnepaneelvermogen verdubbelen, tot in totaal zowat 25.000 installaties. “Sociale huurders betalen tot 40 procent minder voor hun energie op het moment dat de zon schijnt dan dat zij moeten betalen aan hun energieleverancier. Zo gaan we echt de strijd aan tegen energiearmoede,” zegt Sven Van Elst, directeur van Aster.

Vlaams minister van Wonen en Energie Melissa Depraetere zakte af naar Affligem voor de start van Aster als energieleverancier. “Ik vind het enorm belangrijk dat we de koopkracht van sociale huurders blijven beschermen. Ook hun energiefactuur moet betaalbaar blijven”, zegt minister Depraere. “Investeren in zonnepanelen is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor de portemonnee van mensen. Ik ben zeer tevreden dat onze woonmaatschappijen hier massaal op inzetten. Sociale huurders zien hun energiefactuur dalen én energiearmoede wordt aangepakt.”

In Affligem vierde Aster overigens zijn vijfde verjaardag. In de wijk Borcht realiseert het er zijn eerste project bij Providentia: 26 zonnepaneleninstallaties met in totaal 232 panelen, samen goed voor 100 kWp. De plaatsing volgt de aanpak die Aster de voorbije jaren verfijnde: lokaal opwekken waar het kan, slim aansluiten en de impact per euro maximaliseren. De opbrengst van de netinjectie ondersteunt meteen renovaties en betaalbaarheid op korte en middellange termijn.

“Het is de eerste keer dat er zonnepanelen geplaatst worden op bestaand patrimonium van Providentia”, zegt algemeen directeur Leen Deraedt. “Deze panelen verlagen structureel de energiekost en versterken de renovatiekracht van onze sociale woningen. In de wijk Bocht maken we het verschil op straatniveau: zichtbare verduurzaming, lagere verbruikskosten en een sterk signaal naar onze huurders.”

