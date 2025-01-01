Energiecoöperatie Aster levert vanaf volgende zomer ook energie: “De strijd met armoede aangaan”

Aster zal vanaf de zomer 2026 energie leveren, waardoor mensen toegang krijgt tot duurzame energie die lokaal wordt opgewekt op de daken van sociale huurwoningen, verspreid over heel Vlaanderen. In de eerste plaats voor alle sociale huurders, maar ook voor alle Vlamingen — burgers, bedrijven en organisaties. Om dat mogelijk te maken, wil Aster de volgende jaren haar huidige zonnepaneelvermogen verdubbelen, tot in totaal zowat 25.000 installaties. “Sociale huurders betalen tot 40 procent minder voor hun energie op het moment dat de zon schijnt dan dat zij moeten betalen aan hun energieleverancier. Zo gaan we echt de strijd aan tegen energiearmoede,” zegt Sven Van Elst, directeur van Aster.

Vlaams minister van Wonen en Energie Melissa Depraetere zakte af naar Affligem voor de start van Aster als energieleverancier. “Ik vind het enorm belangrijk dat we de koopkracht van sociale huurders blijven beschermen. Ook hun energiefactuur moet betaalbaar blijven”, zegt minister Depraere. “Investeren in zonnepanelen is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor de portemonnee van mensen. Ik ben zeer tevreden dat onze woonmaatschappijen hier massaal op inzetten. Sociale huurders zien hun energiefactuur dalen én energiearmoede wordt aangepakt.”