Vlaamse Volksbeweging dagvaardt voor het eerst ziekenhuis in Brussel voor schenden taalwet

Begin deze maand lanceerde Vlaams Minister van Brussel, Cieltje Van Achter, en de Kliniek Sint-Jan nog een pilootproject om het Nederlands bij het Brusselse zorgpersoneel te versterken. Ook in de ruime Vlaamse Rand is die problematiek voelbaar. Michael Discart, de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, meldt nu dat de VVB een Brussels ziekenhuis dagvaardt. Samen met het Vlaams Komitee voor Brussel en het Vlaams artsenverbond stelt de VVB zich burgerlijke partij in naam van een vrouw van wie de taalrechten ernstig zijn geschonden.

Discart zegt dat intussen al meer dan 150 klachten verzameld zijn over taalproblemen in Brusselse ziekenhuizen. Op basis daarvan willen ze een zogenaamd zwartboek opstellen. Daarin zullen de ziekenhuizen wel bij naam genoemd worden.