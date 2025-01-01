Vlaamse Volksbeweging dagvaardt voor het eerst ziekenhuis in Brussel voor schenden taalwet

De Vlaamse Volksbeweging dagvaardt, en dat voor het eerst, een Brussels ziekenhuis waar patiënten niet altijd in het Nederlands terechtkunnen. Het is nog niet duidelijk om welk ziekenhuis het gaat. Spoedgevallendiensten en openbare ziekenhuizen in Brussel moeten volgens de wet tweetalig zijn.

Begin deze maand lanceerde Vlaams Minister van Brussel, Cieltje Van Achter, en de Kliniek Sint-Jan nog een pilootproject om het Nederlands bij het Brusselse zorgpersoneel te versterken. Ook in de ruime Vlaamse Rand is die problematiek voelbaar. Michael Discart, de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, meldt nu dat de VVB een Brussels ziekenhuis dagvaardt. Samen met het Vlaams Komitee voor Brussel en het Vlaams artsenverbond stelt de VVB zich burgerlijke partij in naam van een vrouw van wie de taalrechten ernstig zijn geschonden.

Discart zegt dat intussen al meer dan 150 klachten verzameld zijn over taalproblemen in Brusselse ziekenhuizen. Op basis daarvan willen ze een zogenaamd zwartboek opstellen. Daarin zullen de ziekenhuizen wel bij naam genoemd worden.

Meest bekeken

Justitie

Verpleegster in beroep vrijgesproken na dood van 77-jarige vrouw na overdosis medicatie

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen mag ziekenhuis verlaten na zware operatie: “Mijn herstel heeft voorrang op al de rest”

Sport

Johan Limbourg uit Pepingen traint al 25 jaar honden voor wedstrijden: "Hondensport is teamwork"

Zwembad Heuvelkouter in Liedekerke
Samenleving
Jeugd
Sport

Liedekerke verhoogt tarieven schoolzwemmen: "Vergoeding nodig die reële kosten dekt"

maa 27 okt
Ongeslagen leider SK Londerzeel periodekampioen na 1-2 winst op veld van nummer 2 Termien
Sport

Ongeslagen leider SK Londerzeel periodekampioen na 1-2 winst op veld van nummer 2 Termien

maa 27 okt

Meer nieuws uit de regio

Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Wakosta+ leert jongeren over leven op eigen benen: "Bewuste financiële en maatschappelijke keuzes"

maa 20 okt
Onderwijs

Vonkdag in Don Bosco Halle: "Een minder groot tekort"

zon 12 okt
Wonen
Vlaamse Rand

Notarisbarometer: "Minder Brusselaars kopen woning in Vlaamse Rand, ze kopen dieper in Vlaanderen"

don 9 okt
De Brusselse Kliniek Sint-Jan en Vlaams minister van Brussel Cieltje Van Achter lanceren een pilootproject rond Nederlandstalige zorg in de hoofdstad
Samenleving
Vlaamse Rand

Nieuw pilootproject moet de kennis van het Nederlands in de Brusselse zorg versterken

don 9 okt
'Rara, wie ben ik' tijdens de Week van het Nederlands
Vlaamse Rand
Samenleving

'Rara, wie ben ik?' Buurthuis Rode viert Week van het Nederlands met spelletjes

woe 8 okt