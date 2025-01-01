Liedekerke verhoogt tarieven schoolzwemmen: "Vergoeding nodig die reële kosten dekt"

Tal van scholen uit de buurt komen zwemmen in zwembad Heuvelkouter in Liedekerke. Per zwembeurt kost dat nu 2,5 euro per leerling. Veel te weinig, blijkt uit het financiële plaatje van de gemeente, want de cijfers kleuren dieprood. Jaarlijks maakt het zwembad 560.000 euro verlies. "Daarom hebben we berekend hoeveel een zwembeurt kost. Voor schoolzwemmen is dat 6,92 euro per zwembeurs," licht schepen van Financiën Joris Poppe. "We hebben vervolgens een voorstel gedaan aan andere gemeenten wier scholen hier komen zwemmen om zo een vergoeding te krijgen die de kosten volledig kan dekken."

Vanaf volgend schooljaar vraagt Liedekerke de reële kost van een zwembeurt voor leerlingen. "Wij hebben beslist dat we ons zwembad zullen openhouden voor de gehele duur van deze legislatuur. Dat is ook zo voorzien in ons meerjarenplan," is de argumentering. Maar ook de omliggende gemeenten zijn bezig met hun meerjarenplan. En deze extra kost hadden ze niet verwacht. Daarom trekken Ninove en Denderleeuw naar het zwembad van Aalst. Affligem gaat wel in op de tariefverhoging. "Het is een moeilijke oefening, maar vwe vinden het schoolzwemmen heel belangrijk en willen daar dus op inzetten," klinkt het bij de Affligemse schepen van Sport Greet Van Holsbeeck.

"Zwembad is duur"

Liedekerke is niet de enige gemeente die het moeilijk heeft om het gemeentelijk zwembad open te houden. In Ternat trok burgemeester Ines Swaelens twee weken geleden al aan de alarmbel. "Vanuit Vlaanderen wordt er geen rekening gehouden met de kosten die het openhouden van een zwembad vergt. Vlaanderen geeft wel subsidies aan nieuwe zwemprojecten, maar niet aan gemeenten die al een zwembad hebben." Daarom zal ook Ternat hulp vragen aan de omliggende gemeenten. In Liedekerke moet de tariefverhoging alvast voor meer ademruimte zorgen, goed voor zo'n 55.000 euro aan extra inkomsten per jaar. Maar dan moeten wel alle gemeenten akkoord gaan. "Stel dat er een paar afhaken en niet met ons willen samenwerken, dan zullen we het zwembad meer moeten openstellen voor onze eigen inwoners. Dat is eigenlijk ook maar fair, want zij betalen belastingen hiervoor."