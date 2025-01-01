CC Strombeek en CC Westrand op zoek naar nieuwe horeca-uitbaters

"Het cultuurcafé in Cultuurcentrum Strombeek is veel meer dan een bar. Het is een plek waar cultuur en gastvrijheid elkaar ontmoeten, waar een voorstelling wordt afgesloten met een glaasje of een hapje, en waar artiesten, publiek en buurtbewoners samenkomen," steken ze bij CC Strombeek van wal. Het cultuurcentrum zoekt horecatalent om het cultuurcafé vanaf augustus uit te baten. "Het cultuurcafé is een goed draaiende horecazaak, ingebed in een bruisend cultuurhuis."

Alle voorwaarden rond de concessie en hoe je je nog (ten laatste op 15/11) kandidaat kan stellen, vind je hier.

Ook CC Westrand zoekt iemand met goesting, smaak en flair om het cultuurcafé en restaurant te laten bruisen. “Het café-restaurant in Westrand is vandaag al een plek waar mensen graag samenkomen na een voorstelling, een wandeling of gewoon zomaar. Met de nieuwe concessie willen we die gezellige sfeer en kwaliteit voortzetten, samen met een uitbater die evenveel zin heeft in gastvrijheid als in cultuur,” zegt schepen van Cultuur Véronique De Buyst.

Kandidaturen zijn welkom tot 8 december. In principe gaat de nieuwe concessie in op 1 september. Meer informatie vind je hier.