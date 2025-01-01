CC Westrand

CC Strombeek en CC Westrand op zoek naar nieuwe horeca-uitbaters

Zowel CC Strombeek in Grimbergen als CC Westrand in Dilbeek is op zoek naar een nieuwe uitbater met een passie voor horeca en een hart voor cultuur. Beide cultuurcentra zoeken iemand om hun cultuurcafé de komende zes jaar in goede banen te leiden. De huidige contracten met respectievelijk Cultuur Bar-Bar en Lou's Plek lopen komende zomer af.

"Het cultuurcafé in Cultuurcentrum Strombeek is veel meer dan een bar. Het is een plek waar cultuur en gastvrijheid elkaar ontmoeten, waar een voorstelling wordt afgesloten met een glaasje of een hapje, en waar artiesten, publiek en buurtbewoners samenkomen," steken ze bij CC Strombeek van wal. Het cultuurcentrum zoekt horecatalent om het cultuurcafé vanaf augustus uit te baten. "Het cultuurcafé is een goed draaiende horecazaak, ingebed in een bruisend cultuurhuis."

Alle voorwaarden rond de concessie en hoe je je nog (ten laatste op 15/11) kandidaat kan stellen, vind je hier.

Ook CC Westrand zoekt iemand met goesting, smaak en flair om het cultuurcafé en restaurant te laten bruisen. “Het café-restaurant in Westrand is vandaag al een plek waar mensen graag samenkomen na een voorstelling, een wandeling of gewoon zomaar. Met de nieuwe concessie willen we die gezellige sfeer en kwaliteit voortzetten, samen met een uitbater die evenveel zin heeft in gastvrijheid als in cultuur,” zegt schepen van Cultuur Véronique De Buyst.

Kandidaturen zijn welkom tot 8 december. In principe gaat de nieuwe concessie in op 1 september. Meer informatie vind je hier.

Meest bekeken

Samenleving
Justitie

Vlaamse Volksbeweging dagvaardt voor het eerst ziekenhuis in Brussel voor schenden taalwet

din 28 okt
CC Westrand
Cultuur

CC Strombeek en CC Westrand op zoek naar nieuwe horeca-uitbaters

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen mag ziekenhuis verlaten na zware operatie: “Mijn herstel heeft voorrang op al de rest”

din 28 okt
Justitie

Verpleegster in beroep vrijgesproken na dood van 77-jarige vrouw na overdosis medicatie

din 28 okt
Sport

Johan Limbourg uit Pepingen traint al 25 jaar honden voor wedstrijden: "Hondensport is teamwork"

maa 27 okt

Meer nieuws uit de regio

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand
Samenleving

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand: voorstelling geannuleerd

zat 25 okt
Samenleving

De meest bizarre objecten in gemeentelijke veiling: “Bushokje gaat al meer dan 500 euro"

zat 18 okt
Jogging- en triatlonclub organiseren samen Rondje Grimbergen
Sport

Jogging- en triatlonclub organiseren samen Rondje Grimbergen: “Een loop- en fietsevent ver weg van de onlinedruk van Strava”

maa 20 okt
Samenleving

Snoezelboerderij in Dilbeek gooit deuren open: “Grote nood aan rust”

vrij 17 okt
Onderwijs
Cultuur

Studenten Odisee-campus Dilbeek arceren kunstwerk op kale muur: “Gebaseerd op Bruegel en Bosch”

vrij 17 okt