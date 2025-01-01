Nog tot donderdag aanschuiven op E40 in Ternat en Affligem door aanleg geluidsarm asfalt in Aalst

Sinds begin deze maand wordt op de E40 in Aalst over een lengte van 300 meter geluidsarm asfalt aangelegd. “Met de ingreep pakken we de geluidsoverlast aan waarover buurtbewoners al langer klagen”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. “De brug in kwestie kan momenteel geen bijkomende geluidsschermen dragen. Op termijn wordt de brug volledig vervangen en worden de bestaande schermen verlengd. Van de werken maken we ook gebruik om een herstelling uit te voeren aan de onderzijde van de brug.”

Het verkeer moet er zowel richting Brussel als richting Gent over twee rijstroken. “Het nieuwe asfalt heeft een speciale structuur die het geluid van autobanden dempt. Die structuur is erg gevoelig en moet na plaatsing voldoende afkoelen vooraleer er opnieuw verkeer over mag rijden. Daarom worden de asfaltlagen per rijrichting in twee fasen aangelegd en is er beperkt vervoer mogelijk tijdens de werken”, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer verder.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plande de werken bewust in tijdens de zomervakantie, wanneer het doorgaand verkeer doorgaans minder druk is. Toch is het richting Gent op bijna elk moment van de dag aanschuiven vanaf Ternat. “We raden aan om rekening te houden met extra reistijd en de actuele verkeerssituatie op te volgen. De werken duren tot woensdagavond, vanaf donderdagmiddag 14 augustus rijdt het verkeer opnieuw over drie rijstroken in elke richting”, aldus nog het Agentschap Wegen en Verkeer.