Gemeente weigert vergunning voor zonnepanelenpark Hekelgem

Affligem weigert vergunning voor zonnepanelenpark in agrarisch gebied Hekelgem

Energiebedrijf Energitq krijgt van het gemeentebestuur van Affligem geen vergunning voor de bouw van een zonnepanelenpark in deelgemente Hekelgem. Het bedrijf wou een park op hoogte bouwen op een open veld waar dieren grazen. De gemeente stelt zich vragen bij de grootte van het park en het feit dat het in een landbouwgebied zou komen. Een tiental buurtbewoners verzette zich tegen de plannen, net als de Boerenbond. Ook het Agentschap Landbouw gaf een negatief advies.

Begin dit jaar vroeg Energetiq een vergunning aan voor de bouw van een zonnepanelenpark van zo'n 2 hectare. Dat zou gebouwd worden op een veld tussen de Oude Baan en de Groenstraat in Hekelgem. Er zou gevrijwaard worden dat de dieren er kunnen blijven grazen en het bedrijf plande ook de aanleg van een voedselbos en een hakhoutbos. Maar de grond waarop Energetiq het park wil bouwen, bevindt zich in agrarisch gebied. En dat ziet de gemeente niet zitten. Zo volgt Affligem de mening van buurtbewoners die eerder al een bezwaarschrift indienden tegen het project.

De gemeente Affligem stelt zich vragen bij de grootte van het park en vindt de locatie niet geschikt. Ook het Agentschap Landbouw zou een negatief advies gegeven hebben voor de plannen.

