Affligem weigert vergunning voor zonnepanelenpark in agrarisch gebied Hekelgem

Begin dit jaar vroeg Energetiq een vergunning aan voor de bouw van een zonnepanelenpark van zo'n 2 hectare. Dat zou gebouwd worden op een veld tussen de Oude Baan en de Groenstraat in Hekelgem. Er zou gevrijwaard worden dat de dieren er kunnen blijven grazen en het bedrijf plande ook de aanleg van een voedselbos en een hakhoutbos. Maar de grond waarop Energetiq het park wil bouwen, bevindt zich in agrarisch gebied. En dat ziet de gemeente niet zitten. Zo volgt Affligem de mening van buurtbewoners die eerder al een bezwaarschrift indienden tegen het project.

De gemeente Affligem stelt zich vragen bij de grootte van het park en vindt de locatie niet geschikt. Ook het Agentschap Landbouw zou een negatief advies gegeven hebben voor de plannen.