Rock Teralfene trekt meer dan 2.000 feestvierders

Rock Teralfene schoot vrijdag om 17u uit de blokken met DJ Dimi Tijdloos. Daarna volgden optredens van lokaal talent. Rockband Metal Molly was headliner en meteen ook een throwback naar de jaren '90. Gisteren mocht De Mens als headliner het dorpscentrum van Teralfene in vuur en vlam zetten. Een sfeerverslag zie je maandag in ons nieuws.