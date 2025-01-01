Rock Teralfene trekt meer dan 2.000 feestvierders
Meer dan 2.000 muziekfans trokken de voorbije twee dagen naar Rock Teralfene in Affligem. Dankzij steun van de gemeente en een resem sponsors bleef de toegang ook dit jaar gratis. “Rock Teralfene blijft trouw aan zijn roots: een kleinschalig, warm festival onder de kerktoren, gedragen door tal van vrijwilligers”, klinkt het.
Rock Teralfene schoot vrijdag om 17u uit de blokken met DJ Dimi Tijdloos. Daarna volgden optredens van lokaal talent. Rockband Metal Molly was headliner en meteen ook een throwback naar de jaren '90. Gisteren mocht De Mens als headliner het dorpscentrum van Teralfene in vuur en vlam zetten. Een sfeerverslag zie je maandag in ons nieuws.