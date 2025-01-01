Veertig jaar DHL aan Brussels Airport: "Veel mooie momenten"

Veertig jaar al is koerierdienst DHL actief rond Brussels Airport vanuit Steenokkerzeel. Dat viert het bedrijf met een jubileumboek en frietjes voor alle werknemers.

Unieke leveringen

Elke dag zijn er zo'n 1.600 DHL-medewerkers in Steenokkerzeel in de weer om 200.000 pakjes en belangrijke zendingen op tijd geleverd te krijgen. Jaarlijks levert het koeriersbedrijf 50 miljoen pakjes; dat zijn er twintig keer meer dan in 1998.

Eén levering zal Peter Caes, die al 39 jaar bij DHL in dienst is, niet gauw vergeten. "Er zijn vrij veel mooie momenten", zegt Caes. "Als ik een moment moet kiezen, dan is het wanneer we de panda's konden binnenhalen in België. Het was een unicum dat de dieren vanuit China kwamen. Een uniek moment waarvan ik deel uitmaakte."

In het holst van de nacht

In 1978 werkt DHL vanuit een garagebox achter een appartementsgebouw in Zaventem. Nog geen tien jaar later, in 1985, openen ze hun centrale Europese hub op de luchthaven. DHL blijft groeien. Klachten over nachtvluchten gooien roet in het eten. In 2008 verhuist de centrale hub naar Leipzig. 788 mensen verliezen hun baan verliezen. In de nasleep van de verhuis gaan nog eens 1.200 jobs verloren.

Nachtvluchten zijn nog steeds een heikel punt. "We missen nog steeds een vast kader", zegt CEO van DHL Aviation Kirsten Carlier. "We vragen ook niet meer nachtvluchten dan we vandaag hebben, heel belangrijk. We kunnen met grotere toestellen vliegen en hoe groter het toestel hoe stiller het toestel en dat is heel belangrijk voor de buurt."

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag geeft DHL het jubileumboek In het holst van de nacht uit.

