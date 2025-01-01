Opnieuw drone waargenomen aan Brussels Airport, luchtruim half uur gesloten

Er is opnieuw een drone gespot in Steenokkerzeel, aan Brussels Airport. Dat meldt onze correspondent aan onze redactie. Het zou niet gaan om een melding van een burger. Het luchtruim bleef aanvankelijk, in tegenstelling tot eergisteren, open. Maar uiteindelijk werd toch de beslissing genomen om het een half uur te sluiten. Defensie en luchtverkeersleider Skeyes onderzoeken de zaak. Zopas, rond 22u zou het luchtverkeer hernomen zijn.