Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon: “Drones boven luchthaven mogen niet leiden tot paniek bij omwonenden”

Steenokkerzeel is een dichte buur van de luchthaven van Zaventem en dus werd burgemeester Kurt Ryon gisterenavond meteen op de hoogte gebracht van de drones in het luchtruim boven Brussels Airport. “Wij kregen de eerste melding binnen om 19u26. Onze politie kon de drones opsporen en zette de achtervolging in. Helaas moet je op een bepaald moment die achtervolging stoppen, een drone kan je niet blijven volgen vanop de grond. In het begin zagen de agenten vanuit hun combi nog de lichten van de drones, maar daarna niet meer. Dan is het over en uit”, aldus Ryon.

"Vooral geen paniek"

De volgende dagen blijft de politie waakzaam patrouilleren rond de luchthaven. Ook burgers kunnen helpen, maar dat moet wel veilig gebeuren. “Eerst en vooral: omwonenden van de luchthaven moeten niet panikeren. Dat gaan we heel duidelijk communiceren vanuit de gemeente. Dat is voor niks nodig. Wat we wel vragen is dat als je de kans hebt om op een veilige manier een beeld te maken, de drones te fotograferen of te filmen, doe dat. Het kan de politie helpen om te achterhalen om welk type drone het gaat. Mensen die een drone spotten, moeten altijd de politie verwittigen. Gooi de beelden niet gewoon op Facebook, daar zijn we niks mee. 101 blijft een belangrijk nummer. Als je een drone ziet in de omgeving, verwittig de politie zodanig dat wij in actie kunnen schieten”, benadrukt Ryon.