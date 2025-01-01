Ryon niet blij met vertrekcentrum: "Een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten"

Opvallende afwezige bijde eerstesteenlegging was burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon. "Wij hebben al twee gesloten asielcentra en één open, maar dat zorgt voor een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten", zegt de burgemeester.

"Al sinds de aankondiging in 2021 dat we een vierde asielcentrum zouden krijgen heb ik die beslissing steeds bestreden. Vandaag doe ik dat ook, daarom ben ik niet naar de officiële eerstesteenlegging gegaan", zegt Ryon.

Hoge werkdruk

De voornaamste reden voor Ryons protest is de werkdruk voor de politie die de asielcentra met zich mee brengen. "Ik kan begrijpen, we zijn een luchthavengemeente. We zitten dicht bij de luchthaven, dus dat is vrij normaal, maar wij hebben al twee gesloten asielcentra en één open", zegt de burgemeester, "maar dat zorgt voor een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten zijn er nu betogingen, rellen, stakingen, verdwijningen van minderjarigen of uitbraken, het komt allemaal op de nek van onze politiediensten."

Compensatie

Minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt toont begrip. "Ik begrijp natuurlijk dat voor een gemeente als Steenokkerzeel, waar we ook al andere centra hebben, dat de druk groot is op die gemeente. Dus ik heb daar alle begrip voor dus ik denk dat we effectief moeten kijken op welke manier dat we de gemeente kunnen ondersteunen."

Burgemeester Kurt Ryon heeft alvast een suggestie. "Ik hoop dat er een extra dotatie komt zodanig dat onze politiediensten over extra middelen beschikken dat wij zowel ons dorp kunnen veilig houden als de situatie aan de asielcentra", aldus Ryon.

