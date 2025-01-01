Eerstesteenlegging vertrekcentrum in Steenokkerzeel: "Elke baksteen is een stap naar meer terugkeer"

Het project kadert in een efficiënt en humaan terugkeerbeleid klinkt het. "Elke baksteen die hier wordt gelegd is een stap vooruit naar meer terugkeer", zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt. "Ik wil de Regie der Gebouwen dan ook bedanken."

De Regie der Gebouwen realiseert vier nieuwe gesloten centra voor de Dienst Vreemdelingen Zaken. "Het centrum in Steenokkerzeel is het eerste van de vier centra", zegt Gert Jansens directeur-generaal Operationele Diensten van de Regie der Gebouwen. "Ondertussen voeren we werken uit in bestaande centra om de capaciteit te verhogen en de leefbaarheid te verbeteren", zegt Jansens.

Vooral de nabijheid van de luchthaven in Zaventem is een troef. "Mensen die onwettig in het land verblijven moeten zeer vroeg op de luchthaven zijn. Het vervoer naar de luchthaven zal efficiënter en humaner verlopen", klinkt het.