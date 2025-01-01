Eerstesteenlegging vertrekcentrum in Steenokkerzeel: "Elke baksteen is een stap naar meer terugkeer"

In Steenokkerzeel legden minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt en directeur-generaal Operationele Diensten van de Regie der Gebouwen Gert Jansens de symbolische eerste steen van het nieuwe vertrekcentrum voor kortverblijf. Tegen eind 2026 zal het gebouw tijdelijk onderdak bieden aan vijftig personen die onwettig in het land verblijven.

Het project kadert in een efficiënt en humaan terugkeerbeleid klinkt het. "Elke baksteen die hier wordt gelegd is een stap vooruit naar meer terugkeer", zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt. "Ik wil de Regie der Gebouwen dan ook bedanken."

De Regie der Gebouwen realiseert vier nieuwe gesloten centra voor de Dienst Vreemdelingen Zaken. "Het centrum in Steenokkerzeel is het eerste van de vier centra", zegt Gert Jansens directeur-generaal Operationele Diensten van de Regie der Gebouwen. "Ondertussen voeren we werken uit in bestaande centra om de capaciteit te verhogen en de leefbaarheid te verbeteren", zegt Jansens.

Vooral de nabijheid van de luchthaven in Zaventem is een troef. "Mensen die onwettig in het land verblijven moeten zeer vroeg op de luchthaven zijn. Het vervoer naar de luchthaven zal efficiënter en humaner verlopen", klinkt het.

Meest bekeken

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

woe 12 nov
Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Sport

Veteranen Wolvertem-Merchtem trappen nieuw kunstgrasveld in tegen voormalige Rode Duivels

din 11 nov
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Gigantische rioolkokers onder Bergensesteenweg: "Een hefboom voor de economische activiteit van de regio"

woe 12 nov
Samenleving

Brand in appartementsgebouw in Vlezenbeek: "We probeerden de twee katten nog te redden"

woe 12 nov

Meer nieuws uit de regio

Justitie
Samenleving
Vlaamse Rand

Ryon niet blij met vertrekcentrum: "Een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten"

Cultuur

Tekenares Ilah brengt Japan naar Steenokkerzeel: "Altijd een beetje aan het observeren"

Vlaamse Rand
Economie

Nieuwe militaire infrastructuur voor Melsbroek goedgekeurd: "Blij dat er wordt geïnvesteerd"

vrij 7 nov
Skeyes
UPDATE
Samenleving

Opnieuw drone waargenomen aan Brussels Airport, luchtruim half uur gesloten

don 6 nov
Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon: “Drones boven luchthaven mogen niet leiden tot paniek bij omwonenden”
Samenleving

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon: “Drones boven luchthaven mogen niet leiden tot paniek bij omwonenden”

woe 5 nov