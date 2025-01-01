Tekenares Ilah brengt Japan naar Steenokkerzeel: "Altijd een beetje aan het observeren"

Al bedraagt de afstand tussen gemeenschapscentrum De Camme in Steenokkerzeel en Tokyo zo'n 9.400 kilometer, toch is Japan er dit weekend prominent aanwezig. Naar aanleiding van haar nieuwe boek Eerste hulp bij Japan stelt tekenares Ilah - Inge Heremans uit Perk - er heel wat schetsen, illustraties en foto's over het Land van de Rijzende Zon tentoon.

Voor Inge Heremans en haar alter ego Ilah is Japan een inspiratiebron. "Ik ben verliefd geworden op Japan", zegt Heremans. De tekenares bezocht het land al een aantal keer en houdt er warme gevoelens aan over. "Ik heb het idee dat je er de beste versie van jezelf wordt. Je wordt er beleefder, rustiger en je kijkt meer naar de dingen."

Het resultaat van de reizen naar en de liefde voor Japan is een tentoonstelling vol schetsen, illustraties en tekeningen. "Voor mij is een schetsboek een soort van 'security blanket' als ik op reis ga", zegt Heremans. "Je bent ergens op reis en toch ben je bij jezelf. Je bent altijd een beetje aan het observeren." In gemeenschapscentrum De Camme kan je ook dit weekend tussen 14.00 uur en 18.00 uur de expo Japan Dichterbij bewonderen.

Wie de tentoonstelling moet missen, kan de tekeningen van Ilah bewonderen in een nieuw boek, Eerste hulp bij Japan.

