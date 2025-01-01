Meerdere bushokjes vernield op grondgebied politiezone Zennevallei

De politie Zennevallei stelde schade vast in meer dan tien straten en stelt zelfs dat er mogelijk nog meer vandalisme is gepleegd. De feiten zijn alvast vastgesteld in de L. Devillerstraat, Jozef Huysmanslaan en Jozef Springaelstraat/ Guido Gezellestraat in Lot, Brusselsesteenweg in Halle, Prinsenbos en Bergensesteenweg in Lembeek, Bergensesteenweg ter hoogte van Brukom, Georges Wittouckstraat, Galgstraat en Europalaan in Sint-Pieters-Leeuw en Gemeenteplein in Buizingen.

"De technische diensten van Beersel, Halle, en Sint-Pieters-Leeuw, zijn op de hoogte gebracht en zullen instaan voor de opruim- en herstellingswerken, zodat de hinder voor reizigers en omwonenden zo beperkt mogelijk blijft," klinkt het bij politiezone Zennevallei.

De politie vraagt getuigen of personen met nuttige informatie om contact op nemen met de ordediensten. “Dergelijke feiten veroorzaken niet alleen aanzienlijke kosten en zijn bijzonder hinderlijk voor buurtbewoners, maar treffen ook reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer”, zegt de politie in een persbericht. De zone Zennevallei benadrukt het belang van respect voor publieke infrastructuur.