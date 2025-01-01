Groen licht voor afbraak Delhaize Beersel

De Delhaize op de grens van Beersel, Drogenbos en Linkebeek heeft een vergunning gekregen om het gebouw af te breken. In de tussentijd verhuist de winkel naar een oude drukkerij in Ukkel.

Begin volgend jaar gaat het gebouw van Delhaize in Beersel tegen de vlakte. Ondanks protest van de buren heeft de eigenaar van de site, Delhaize, namelijk vergunningen gekregen voor de sloop van het oude gebouw en de bouw van een nieuwe winkel op dezelfde plaats. De oorspronkelijke plannen zijn licht gewijzigd, zo komen er wadi's op de parking.

Initieel zou de winkel tijdelijk onderkomen vinden in een grote tent op de parking van het huidige gebouw, maar dat blijkt praktisch niet haalbaar. Vanaf 15 januari 2026 kunnen de klanten een kilometer verderop hun boodschappen doen op de site van een oude drukkerij in Ukkel.

Volgens de planning zwaaien de deuren van de nieuwe winkel in Beersel open in november 2026. Al neemt de uitbater,

