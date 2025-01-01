© Isaac Kimeli grijpt naast 7de Belgische titel in Hulshout

Isaac Kimeli grijpt naast 7de Belgische titel in Hulshout

Op het Belgisch kampioenschap veldlopen in Hulshout houdt Ruben Querinjean Isaac Kimeli uit Beersel van zijn zevende Belgische titel. Kimeli finisht tweede. De eerste vier van het BK plaatsen zich voor het EK in Portugal dat over twee weken gelopen wordt. John Heymans uit Meise pakt brons op het BK.

Ruben Querinjean loopt internationaal voor Luxemburg, maar de atleet uit Malmédy heeft ook een Belgisch paspoort en mocht daarom deelnemen aan het BK.

Querinjean klopt Kimeli in de sprint. John Heymans uit Meise wordt derde. Kimeli en Heymans plaatsen zich zo voor het EK. Daar zal Querinjean voor Luxemburg lopen.

Na het WK-zilver op de 5.000 meter bouwde Isaac een rustpauze in. Hij begon pas drie weken geleden opnieuw op niveau te trainen. Het BK veldlopen was zijn eerste competitiewedstrijd.

