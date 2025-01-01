Nieuw Cashpunt op gemeenteplein Huizingen: "Ondersteunt inwoners en lokale handelaars"

Sinds gisteren kunnen Huizingenaars opnieuw geld storten en afhalen in hun eigen dorp. Op het Gemeenteplein vind je sinds gisteren een Batopinautomaat.

"Met de komst van dit cashpunt wil het gemeentebestuur een antwoord bieden op het tekort aan bankautomaten in de deelgemeenten", klinkt het bij het Beerselse gemeentebestuur. Daarom sluit de gemeente een concessie met Batopin, dat de geldautomatenkiosk installeerde en zal uitbaten. "De keuze voor het gemeenteplein was bewust: de locatie is makkelijk bereikbaar, biedt parkeergelegenheid en ligt in het hart van het dorp", aldus het bestuur.

“Met dit nieuwe cashpunt komen we tegemoet aan een duidelijke behoefte in het dorp", zegt schepen van Lokale Economie Christel Hanssens tevreden. "Toegankelijke basisdiensten zijn belangrijk voor iedereen, en dit initiatief draagt bij aan een levendig en gebruiksvriendelijk Huizingen. Een cashpunt op het dorpsplein ondersteunt niet alleen de inwoners, maar ook onze lokale handelaars."

In 2026 komt ook in de Lotse Beverstraat, ter hoogte van de kruising met de Beerselsestraat, een nieuw cashpunt. "De exacte planning wordt later bekend gemaakt", besluit het gemeentebestuur.

