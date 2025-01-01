Nieuw NMBS-ticketaanbod vanaf vandaag beschikbaar: "Sowieso het goedkoopste ticket aangeboden"

Globaal goedkoper

Vanaf vandaag treedt het nieuwe NMBS-ticketaanbod in werking. "We willen de trein vooral goedkoper maken tijdens daluren en in het weekend", zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. "We merken dat er een enorm potentieel is aan reizigers, mensen die de trein nemen in hun vrije tijd. Daarom maken we treinreizen aantrekkelijker met goedkopere tarieven en, dat zit eraan te komen, meer treinen."

Zo breidt de NMBS vanaf 14 december het voorstedelijk aanbod uit. De S7-trein tussen Halle en Vilvoorde zal op weekdagen om het halfuur rijden, in plaats van om het uur. Ook voor Pajotse scholieren is er goed nieuws want ook de S5 tussen Edingen en Geraardsbergen rijdt frequenter. Wie een avondje gaat stappen zal op vrijdag en zaterdag later de trein naar huis kunnen nemen.

Omdat de de prijs van een ticket vanaf vandaag op basis van de afstand wordt berekend, worden verre ritten 20 procent goedkoper. Ook in het weekend en op feestdagen wordt een ticket 30 procent goedkoper. Koop je een Train+-kaart, dan krijg je korting tijdens daluren en in het weekend. Bovendien betaal je dan nooit meer dan 14 euro voor een rit. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, jongeren en senioren reizen altijd aan tarief dat veertig procent lager ligt dan het standaardtarief. Ook zij kunnen voordelen halen uit een Train+-kaart.