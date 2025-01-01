Nieuw NMBS-ticketaanbod vanaf vandaag beschikbaar: "Sowieso het goedkoopste ticket aangeboden"
Vanaf vandaag is het nieuwe NMBS-ticketaanbod in voege. Volgens de NMBS zijn tickets nu globaal goedkoper, vooral tijdens de daluren en het weekend en voor wie vaker de trein neemt. Zowel aan de automaten, online als aan de loketten krijgt de reiziger automatisch het goedkoopste treinticket te zien. Aan de abonnementenregeling verandert er niets.
Globaal goedkoper
Vanaf vandaag treedt het nieuwe NMBS-ticketaanbod in werking. "We willen de trein vooral goedkoper maken tijdens daluren en in het weekend", zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. "We merken dat er een enorm potentieel is aan reizigers, mensen die de trein nemen in hun vrije tijd. Daarom maken we treinreizen aantrekkelijker met goedkopere tarieven en, dat zit eraan te komen, meer treinen."
Zo breidt de NMBS vanaf 14 december het voorstedelijk aanbod uit. De S7-trein tussen Halle en Vilvoorde zal op weekdagen om het halfuur rijden, in plaats van om het uur. Ook voor Pajotse scholieren is er goed nieuws want ook de S5 tussen Edingen en Geraardsbergen rijdt frequenter. Wie een avondje gaat stappen zal op vrijdag en zaterdag later de trein naar huis kunnen nemen.
Omdat de de prijs van een ticket vanaf vandaag op basis van de afstand wordt berekend, worden verre ritten 20 procent goedkoper. Ook in het weekend en op feestdagen wordt een ticket 30 procent goedkoper. Koop je een Train+-kaart, dan krijg je korting tijdens daluren en in het weekend. Bovendien betaal je dan nooit meer dan 14 euro voor een rit. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, jongeren en senioren reizen altijd aan tarief dat veertig procent lager ligt dan het standaardtarief. Ook zij kunnen voordelen halen uit een Train+-kaart.
Digitale geletterdheid
Gelijkekansencentrum Unia kijkt met een dubbel gevoel naar de aanpassingen. Enerzijds heeft de NMBS gezorgd dat de prijzen zowel online als offline hetzelfde zijn. Dat is een overwinning voor Unia, al is het Flex-abonnement nog steeds alleen online te verkrijgen. Anderzijds is het nieuwe aanbod te ingewikkeld. "Alleen de mensen die digitaal geletterd zijn en weten hoe ze aan dat aanbod moeten geraken krijgen toegang", zegt Carole Poncin van Unia. "Digitale geletterdheid is niet iets wat je opeens kan toveren. Je bent dat of je bent dat niet, helaas."
"Je hoeft niet meer zelf te gaan uitzoeken wat het goedkoopste ticket voor je is", sust Temmerman. "Het is een volledig nieuw aanbod en het zal voor iedereen even wennen zijn, maar maak je geen zorgen: als je een ticket koopt, krijg je sowieso het goedkoopste ticket aangeboden. Vanaf vandaag is er extra personeel aanwezig in onze stations om mensen te helpen en dat is nog tot het einde van jaar zo"