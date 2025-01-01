Drie zusjes en hun grootmoeder ontdekken het vernieuwde kabouterpad

Drie zusjes en hun grootmoeder ontdekken voor ons het Kabouterpad: "een fijne ervaring"

De zomervakantie schiet op en misschien heb je wel nood aan inspiratie voor een uitstap met de kinderen. Dan kan je in Asse het vernieuwde kabouterpad proberen. Het Huis van het Kind, leerlingen van de middenschool Vijverbeek en de gemeente staken het 4 kilometer lange pad in een nieuw jasje. Isolde, Robin en Louise keurden samen met hun grootmoeder Magda het vernieuwde pad goed voor ons.

De vernieuwde kabouterwandeling van 4,2 kilometer begint aan de Huinegem, tussen Farys en de brug. Het pad is geschikt voor buggy's en loopfietsjes en biedt sinds de vernieuwing kijkboxen met kleine kaboutertafereeltjes. "Mooi," vinden Robin, Isolde en Louise. Samen met hun grootmoeder Magda trekken ze voor ons op pad. "Ik verwacht een aantal kabouterhuisjes te ontdekken," steekt Robin van wel. "Vooral mijn jongste zusje zal dit heel leuk vinden."

Kabouterhuizen en -dorpjes en toffe speelplekken in het groen: het kabouterpad heeft het allemaal. En wie goed rondkijkt, ontdekt nog tal van andere kleurrijke bosfiguren. Kijkkasten tonen dan weer het leven van de kabouters in de Assese natuur. Ook grootmoeder Magda is fan: "Ik vind het prachtig, want niet alle kinderen wandelen graag. Maar als er een soort van zoektocht van gemaakt wordt, dan zijn ze gestimuleerd om het volgende kabouterhuisje en nog een kaboutertje te zoeken. Daardoor stappen ze flink door en is dit een fijne ervaring," klinkt het.

