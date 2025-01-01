Drie zusjes en hun grootmoeder ontdekken voor ons het Kabouterpad: "een fijne ervaring"

Kabouterhuizen en -dorpjes en toffe speelplekken in het groen: het kabouterpad heeft het allemaal. En wie goed rondkijkt, ontdekt nog tal van andere kleurrijke bosfiguren. Kijkkasten tonen dan weer het leven van de kabouters in de Assese natuur. Ook grootmoeder Magda is fan: "Ik vind het prachtig, want niet alle kinderen wandelen graag. Maar als er een soort van zoektocht van gemaakt wordt, dan zijn ze gestimuleerd om het volgende kabouterhuisje en nog een kaboutertje te zoeken. Daardoor stappen ze flink door en is dit een fijne ervaring," klinkt het.