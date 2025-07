Afval van drugslab gedumpt in voormalige wijnhandel in Groot-Bijgaarden

De loods waarin het afval van een drugslabo ontdekt is, ligt vlak naast de E40. Daar werden onder meer vaten met een gevaarlijk goedje en andere producten gedumpt die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. De Civiele Bescherming is al een hele dag in de weer om het afval op een veilige manier te verwijderen.

Het dossier is in handen van de politiezone Vima. Of er een actief drugslabo in de loods werd aangetroffen of is geweest, wil de politie niet kwijt. “In belang van het onderzoek wordt er over de zaak en actie in Groot-Bijgaarden niet gecommuniceerd”, laat woordvoerder Catherine Bodet weten. Het is dus onduidelijk wat er precies aan de hand is en of er al verdachten zijn.