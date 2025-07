14-jarige dj Sebsky uit Dilbeek treedt aan op Tomorrowland

Tijdens de Tomorrowland Academy in Boom worden jonge dj’s klaargestoomd worden voor het grote podium. Eén van de uitverkorenen is de 14-jarige Sebastien Ceuppens uit Dilbeek. Hij maakt podia onveilig onder de naam dj Sebsky. "Ik ben altijd al bezig geweest met muziek en het was mijn droom om op Tomorrowland te staan. Toen ik klein was, bouwde ik zelfs al podia na," vertelt hij enthousiast. Deze editie van Tomorrowland kom Sebsky's droom uit, maar eerst krijgt hij nog een intensieve cursus om de allerbeste kneepjes van het vak te leren. Van het mixen van nummers tot hoe je op een podium staat en welke outfits je daarvoor uitkiest. De Tomorrowland Academy inspireert de jongeren over het 'artiest zijn'.

Dj Sebsky krijgt alvast de ideale try-out vooraleer hij op de echte Tomorrowland stage mag aantreden: donderdagavond speelt hij 3 uur lang de pannen van het dak op een afterwork evenement in de Belleheide in Roosdaal.