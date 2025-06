Oprit van N8 naar Ring richting Antwerpen in Dilbeek drie dagen afgesloten

Vanaf 19 uur vanavond wordt in Dilbeek de oprit van de N8 naar de Ring rond Brussel, richting Antwerpen, afgesloten. Er zijn nutswerken aan de gang in de omgeving en gedurende die periode wordt de oprit afgesloten.

Wie toch richting Antwerpen moet, neemt best de oprit aan Kattebroek of aan het Westland Shopping Center in Anderlecht. Op zondag zou de oprit terug opengesteld moeten worden voor het verkeer.

Nu al is er in de richting van Ninove een rijstrook afgesloten.