Dilbeek wil dossier rond Breugheldal rechttrekken: “Twee pistes voor nieuw woonzorgcentrum op tafel"”

De nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Breugheldal maakt deel uit van het masterplan Keperenberg, maar eind 2023 stelt de gemeente Dilbeek de plannen in vraag. De kostprijs voor de nieuwbouw zou zo sterk gestegen zijn dat dat zou resulteren in een veel te hoge dagprijs voor de bewoners en mogelijk ook een gat zou slaan in de Dilbeekse begroting. “Om de gemeente financieel gezond te houden zonder de belastingen zwaar te verhogen, moeten er vandaag moeilijke keuzes gemaakt worden”, zei schepen van Financiën Marc Willen daar toen over. “We willen Dilbeekse gezinnen én bedrijven niet nog meer onder financiële druk zetten.”

Anderhalf jaar later is het duidelijk dat woonzorgcentrum Breugheldal, gebouwd in de jaren ’80, tot de draad versleten is. “We weten dat we moeten investeren, maar bekijken nu wat financieel mogelijk is. Er wordt gedacht aan een nieuwbouw met 75 woongelegenheden of één van 49 woongelegenheden die uitgebreid kan worden tot 101”, zegt schepen van Welzijn David De Freyne. Breugheldal kampt al jaren met een tekort aan bedden, dus 101 lijkt voor hen op het eerste zich het gewenste scenario. “Al vrezen we dan wel dat we niet genoeg personeel gaan vinden om ze allemaal te verzorgen”, klinkt het bij het woonzorgcentrum.

De nieuwbouw zou – afhankelijk van het scenario – 18 of 22 miljoen euro kosten. Het zal wel nog even wachten zijn op de nieuwbouw, intussen investeert de gemeente de nodige centen om het huidige Breugheldal open te houden. “Wanneer de werken beginnen, hangt ook af van de sporthal die op dezelfde site komt. Twee grote werven op één locatie is geen goede zaak, vooral ook voor de mensen die rondom wonen.”