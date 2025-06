Dilbeek lanceert zomeraanbod Nederlands voor anderstaligen

Het aanbod bestaat uit meer dan twintig activiteiten op ruim vijftig verschillende momenten. De gemeente wil anderstalige inwoners de kans bieden om hun Nederlands te blijven oefenen in een ontspannen en sociale context. Dat bevestigt David De Freyne, schepen van Welzijn; "Dilbeek wil volop inzetten op Nederlands als verbindende taal. Met dit zomeraanbod bieden we heel wat kansen om op een positieve manier Nederlands te leren in Dilbeek."

Van sportieve activiteiten tot praattafels waar deelnemers hun spreekvaardigheid kunnen aanscherpen; het aanbod is gevarieerd. Gezinnen kunnen samen deelnemen aan leuke uitstappen en workshops zoals een zoektocht in het Neerhof of pizza’s maken met streekproducten. Ook natuurbeheer staat op het programma. Via de taalklassen en via de zorgcoördinatoren van het lager -en secundair onderwijs in Dilbeek worden anderstaligen bereikt.

Dit project komt tot stand dankzij een nauwe samenwerking met Odisee Hogeschool, vzw De Rand en Agentschap Integratie & Inburgering. Meer informatie vind je via deze website.