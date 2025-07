Mysterie in het Hallerbos nadat drie zware zitbanken verdwijnen: “Diefstal werd goed voorbereid”

Enkele opvallende bordjes hangen dezer dagen op in het Hallerbos, met daarop de oproep naar getuigen die meer weten over de drie houten zitbanken die sinds april opgesteld stonden aan de Vlasmarktdreef. “De banken werden helaas gestolen uit het bos”, zegt boswachter Thomas Boonen. “De zitbanken wegen meer dan 200 kilogram en zijn verankerd in de grond. De diefstal moet dus goed voorbereid zijn en het transport ervan moet met een stevig voertuig gebeurd zijn.”

Het Agentschap Natuur en Bos vraagt iedereen die iets gezien heeft, contact op te nemen via [email protected] of via het telefoonnummer 05/658.24.21. “Mensen kunnen of meer duidelijkheid geven wanneer de zitbanken verdwenen zijn of misschien is mensen iets verdacht opgevallen en kan dat ons leiden naar de daders”, aldus boswachter Thomas Boonen.