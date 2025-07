Zomerschool start in Pajottegem: “Onderschat het aantal Pajotse kinderen die thuis geen Nederlands spreken niet”

Een zomerschool is een plek waar kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie samen leren én zich amuseren om sterker te starten in het nieuwe schooljaar. Na de leertijd is er plaats voor ontspanning in de vorm van sport, spel of een ander vrijetijdsaanbod. Aan de zomerschool in Pajottegem, die doorgaat in de Gemeentelijke Basisschool H6 in Tollembeek, nemen zestien kinderen deel. Al spreekt het gemeentebestuur liever van een taalkamp omdat de focus heel hard op de Nederlandse taal ligt.

“Het probleem is hier kleiner dan in de Vlaamse Rand, maar onderschat het ook niet. In het Pajottenland zijn veel gezinnen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert. “De leerkrachten zeggen dat ze bij de start van het nieuwe schooljaar een duidelijk verschil merken, dus de zomerschool werpt haar vruchten af. Op termijn denken we eraan om de zomerschool uit te breiden naar locaties in Gooik en Herne.”

Tijdens deze zomervakantie worden over heel Vlaanderen bijna 18.000 leerlingen verwacht op een zomerschool, de helft meer dan in 2021. “We merken vooral dat bij leerlingen in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar er nood is om tijdens de grote vakantie de taal te onderhouden”, zegt Joke Pangrazio van Oscarcrew, dat de zomerschool in Pajottegem mee organiseert. “We merken dat de leerlingen na een week zelfzekerder zijn als ze Nederlands spreken en ze het best wel leuk vinden om op een speelse manier met taal aan de slag te gaan.”