RSCA Futsal verpulvert RWDM: "Je wint niet elke week met zo een monsterscore"

Ziedende start

Na luttele minuten in de eerste helft haalt RSCA Futsal de buit al binnen. Panes en Tarakanovs scoren in de eerste twee minuten. Even later wordt PAnes foutief afgestopt in de fatale zone, bal op de stip en Grello legt de bal feilloos binnen.

RWDM toont dat het wil aanvallen in Roosdaal. Doelgevaar blijft uit, maar de supporters zien het graag. Rangel en Raul fnuiken het optimisme van RWDM en zetten halverwege de eerste helft al forfaitcijfers op het bord. Daar houdt het niet op; het blijf doelpunten regenen. Ruststand: 8-0.

Record

Hoewel RSCA enkele kansen laat liggen in de tweede helft, gaan de vijf- en zesentwintigste minuut de geschiedenisboeken in: 4 doelpunten op zestig seconden. De recordmannen: Mancuso, Suet en twee keer Dillien. Zo staat het 12-0.