RSCA Futsal verpulvert RWDM: "Je wint niet elke week met zo een monsterscore"
Kenneth Vanderheyden mag gisterenavond een tweede keer feestvieren deze week. Nadat hij eerder deze week de gouden schoen wint, is Vanderheyden met RSCA Futsal op de afspraak voor de eerste thuismatch. RSCA verpulvert RWDM.
Ziedende start
Na luttele minuten in de eerste helft haalt RSCA Futsal de buit al binnen. Panes en Tarakanovs scoren in de eerste twee minuten. Even later wordt PAnes foutief afgestopt in de fatale zone, bal op de stip en Grello legt de bal feilloos binnen.
RWDM toont dat het wil aanvallen in Roosdaal. Doelgevaar blijft uit, maar de supporters zien het graag. Rangel en Raul fnuiken het optimisme van RWDM en zetten halverwege de eerste helft al forfaitcijfers op het bord. Daar houdt het niet op; het blijf doelpunten regenen. Ruststand: 8-0.
Record
Hoewel RSCA enkele kansen laat liggen in de tweede helft, gaan de vijf- en zesentwintigste minuut de geschiedenisboeken in: 4 doelpunten op zestig seconden. De recordmannen: Mancuso, Suet en twee keer Dillien. Zo staat het 12-0.
"We hebben druk gezet tot de veertigste minuut, niet tot de negenendertigste"
Daarna is RWDM rijp voor de slachtbank. Elke aanval mondt uit in een doelrijpe kans. Raul, doelman Cardoen, Grello, Vanderheyden, Mancuso twee keer en Suet zorgen voor het zware eindverdict: 19-1.
Prima voor het vertrouwen
Voor de wedstrijd wordt gouden schoen Kenneth Vanderheyden nog eens gehuldigd voor zijn individuele prestaties. Na de wedstrijd ziet Vanderheyden vooral een sterke teamprestatie. “Dergelijke overwinningen zijn uiteraard bijzonder. Je wint niet elke week met zo een monsterscore. Ik denk ook dat dit resultaat de verdienste is van de hele groep. We hebben druk gezet tot de veertigste minuut, niet tot de negenendertigste", aldus Vanderheyden. "Bijna iedereen kwam ook tot scoren. Het is uiteraard maar een eerste stapje, maar voor het vertrouwen is dit prima.”