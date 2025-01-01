Eerste gerestaureerde trapkooi terug in station van Vilvoorde: "Begin volgend jaar volledig klaar"

De eerste iconische trapkooi is teruggeplaatst in het station van Vilvoorde. De restauratie van de kooien is het sluitstuk van de jarenlange renovatie van het station.

In maart van vorig jaar werden de trapkooien weggenomen voor restauratie. Nu is de eerste teruggeplaatst. “De binnenkant, waaronder de trapbekleding, leuningen en verlichting, moet wel nog afgewerkt worden”, zegt Bart Crols van de NMBS. “Begin volgend jaar moeten alle trapkooien in het station van Vilvoorde klaar zijn.”

De ijzeren constructies verwijzen naar de begintijd van het Belgische spoor, halfweg de 19de eeuw, en hebben een grote erfgoedwaarde. De verbinding tussen Brussel en Mechelen is namelijk de oudste publieke spoorlijn op het Europese vasteland.

