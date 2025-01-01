800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

Volgende week starten de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’, traditiegetrouw gaat dit gepaard met een veldloop, maar voor de 800 leerlingen van het Sint-Donatus in Merchtem staat er al voor de vijfde keer een obstacle run op het menu. Op het Doorencomplex bouwt de school op eigen houtje hindernissen om de kinderen zo meer te motiveren en extra uit te dagen.

Vijf jaar geleden verving Sint-Donatus z’n traditionele veldloop door een hindernisparcours. “Op zich is lopen nog wel leuk, maar als je zo’n parcours erbij hebt maakt het dat extra leuk en heb je ook een extra uitdaging”, zeggen Jason en Noah. “Het is een superleuke activiteit aan het begin van het schooljaar. Of ik niet te veel heb afgezien? Nee, er waren wel genoeg obstakels tussen het lopen en het was ook maar twee kilometer”, vullen Sanne, Louise en Zita in koor aan.

Aan enthousiasme geen gebrek dus bij de jongeren van Sint-Donatus in Merchtem tijdens hun alternatieve scholenveldloop. Voor de 5e keer al organiseert Sint-Donatus deze obstakel run en dat met hun zelfgebouwde hindernissen. “We hebben ervoor gekozen om een aantal hindernissen die makkelijk en goedkoop zijn in elkaar te steken met nadarhekken die we van de gemeente lenen”, zegt Erwin Halet, leerkracht Lichamelijke Opvoeding in de Merchtemse school. “Er zijn kruiphindernissen bij, obstakels over een beek, een zeepglijbaan, enzovoort.”

