Bomen Ninoofsesteenweg moeten weg voor veiligheid, maar eerst moet daar geld voor gevonden worden

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer moeten de bomen gekapt worden uit veiligheidsoverwegingen. Voor elke boom die verdwijnt, wordt wel een nieuwe geplant. Op de Ninoofsesteenweg zouden er zo een 50-tal nieuwe bomen komen en op de plek waar een nieuw waterbufferbekken komt een dikke 40. De drukke verkeersas wordt dus niet meteen een grijze steenweg.

Door de slechte staat van het wegdek, mag je op een deel van de Ninoofsesteenweg sinds de zomer van '23 maar 50 in plaats van 70 kilometer per uur rijden. Die snelheidsverlaging is niet afdoende. "Het principe blijft hetzelfde: de bomen staan te dicht bij de rijweg en duwen op termijn het wegdek omhoog. Ook voor de fietspaden is dat op termijn een probleem," aldus Cox.

Het openbaar onderzoek naar de heraanleg van de steenweg en de nodige bomenkap loopt, wie bezwaar heeft kan dat tot 30 september indienen. Vanaf dan is de omgevingsvergunning twee jaar geldig. En dat kan wel eens een probleem zijn, want geld is er nog niet. "Vanuit het beleid moet nu nog bekeken worden er of krediet voor kan worden vrijgemaakt. Als dat binnen de twee jaar kan, kunnen we naar de volgende fase en een aanbesteding uitschrijven. Kan dat niet, dan moeten we opnieuw beginnen en voldoen aan de nieuwe hemelwaterverordening. Dat is nog iets anders."