Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele: “Dit avontuur zit voor altijd in mijn hart en Elixir ook”

De verjaardag van het Museum van het Belgisch Trekpaard, dat haar grootvader Philippe van Dixhoorn oprichtte, was 1 van de redenen waarom Hilse gedurende 5 maanden met Elixir door Vlaanderen en Brussel trok. Ze passeerden op bijna 100 plekken en sliepen onder meer bij paardenfokkers. Ook op tal van andere bijzondere plaatsen brachten Hilse en Elixir de nacht door, bijvoorbeeld bij een kinderboerderij. Onderweg kleurden tal van ontmoetingen hun dagen.

“Ik heb zoveel mooie mensen ontmoet en prachtige verhalen gehoord. Ik kan geen hoogtepunten benoemen, dit avontuur was één langgerekt hoogtepunt. Mijn tocht met Elixir heeft bij veel mensen iets teweeggebracht. Pas over een aantal dagen zal ik meer zicht krijgen op de impact. Ik besef het allemaal nog niet goed”, zegt Hilse De Groote.

Groot gemis

Bij hun aankomst in Vollezele vergezelden een 30-tal trekpaarden Hilse en Elixir, de zesjarige merrie uit Zwijndrecht die, zoals zoveel trekpaarden, een nakomeling is van Brillant, het eerste Belgische trekpaard. “Ik ga Elixir enorm missen. We kennen elkaar nu door en door. Er gaan traantjes vloeien als ze met de eigenaar straks naar huis rijdt”, vertelt Hilse.

Hilse giet haar avontuur nu in een documentaire. “De terugkeer van Brillant” zal die heten. “Er komt wellicht ook een boek. Zowel boek als documentaire zullen duidelijk maken wat voor een bijzonder dier het Belgisch Trekpaard is. Een dier waarop we in België trots moeten zijn want het is een dier dat jong en oud verbindt”, zegt Hilse nog.