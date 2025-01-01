Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele: “Dit avontuur zit voor altijd in mijn hart en Elixir ook”

Hilse De Groote en haar trekpaard Elixir hebben na een tocht van 5 maanden en ruim 1400 km hun eindpunt bereikt. Vanmiddag arriveerde het duo aan het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele dat het 25-jarig jubileum viert. Er stond een pak volk de helden op te wachten.

De verjaardag van het Museum van het Belgisch Trekpaard, dat haar grootvader Philippe van Dixhoorn oprichtte, was 1 van de redenen waarom Hilse gedurende 5 maanden met Elixir door Vlaanderen en Brussel trok. Ze passeerden op bijna 100 plekken en sliepen onder meer bij paardenfokkers. Ook op tal van andere bijzondere plaatsen brachten Hilse en Elixir de nacht door, bijvoorbeeld bij een kinderboerderij. Onderweg kleurden tal van ontmoetingen hun dagen.

“Ik heb zoveel mooie mensen ontmoet en prachtige verhalen gehoord. Ik kan geen hoogtepunten benoemen, dit avontuur was één langgerekt hoogtepunt. Mijn tocht met Elixir heeft bij veel mensen iets teweeggebracht. Pas over een aantal dagen zal ik meer zicht krijgen op de impact. Ik besef het allemaal nog niet goed”, zegt Hilse De Groote.

Groot gemis

Bij hun aankomst in Vollezele vergezelden een 30-tal trekpaarden Hilse en Elixir, de zesjarige merrie uit Zwijndrecht die, zoals zoveel trekpaarden, een nakomeling is van Brillant, het eerste Belgische trekpaard. “Ik ga Elixir enorm missen. We kennen elkaar nu door en door. Er gaan traantjes vloeien als ze met de eigenaar straks naar huis rijdt”, vertelt Hilse.

Hilse giet haar avontuur nu in een documentaire. “De terugkeer van Brillant” zal die heten. “Er komt wellicht ook een boek. Zowel boek als documentaire zullen duidelijk maken wat voor een bijzonder dier het Belgisch Trekpaard is. Een dier waarop we in België trots moeten zijn want het is een dier dat jong en oud verbindt”, zegt Hilse nog.

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele

Meest bekeken

AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

naamsverandering Pajottegemse scholen
Onderwijs

Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

zat 30 aug
Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

vrij 29 aug
TAK doet Franstalige scholen in faciliteitengemeenten symbolisch op slot
Vlaamse Rand
Onderwijs

Taal Aktie Komitee vergrendelt Franstalige scholen in faciliteitengemeenten uit protest tegen Vlaamse financiering

Halle zoekt gemachtigd opzichters
Mobiliteit

Halle zoekt gemachtigd opzichters: “Nu zijn er maar twee”

zat 30 aug

Meer nieuws uit de regio

naamsverandering Pajottegemse scholen
Onderwijs

Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

Superkindjesdag in Pajottegem
Jeugd

Superkindjesdag in Pajottegem: “Nog 1 dag volop spelen voor de school opnieuw begint”

vrij 29 aug
Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal
Sport

Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal: Frank Luypaert traint volgend seizoen de U21

woe 27 aug
Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem
Groen

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem: “Mooi, maar ook een boost voor de biodiversiteit”

din 26 aug
Folk verovert Gooik tijdens de Stage voor Volksmuziek
Cultuur

Folk verovert Gooik tijdens de Stage voor Volksmuziek: “Folk is niet muf, maar fris”

woe 20 aug