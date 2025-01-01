Dilbeekse juwelen schitteren op New York Fashion Week: "Ik hou ervan om verhalen te creëren”

Na de Paris Fashion Week vorig jaar, trekt de Dilbeekse Nele Blanckaert dit weekend met haar juwelen naar New York. Sinds donderdag is Blanckaert al in de Big Apple. "Ik ben er nog nooit geweest", zegt Blanckaert. "Het is allemaal nieuw voor mij."

Blanckaert trekt naar de Fashion Week met een collectie die voor een Pools project heeft ontworpen. In de collectie combineert Blanckaert het eeuwenoude materiaal Baltische amber met een hedendaags design.

"Vandaag beslist de creative director welke accessoires bij de outfits passen", zegt Blanckaert. "Zondag volgt de show en daarna sluiten we het weekend af met een heuse party met alle designers en modellen. Ik kijk er enorm naar uit!"