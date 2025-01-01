Basisschool De Regenboog in Herfelingen begint nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

Met een dansje en een toneeltje worden de leerlingen van De Regenboog in Pajottegem na twee maanden zomervakantie hartelijk welkom geheten. De nieuwe schooldirecteur staat mee op de eerste rij. "Ik ben al wel ervaring als directeur van een basisschool, maar hier is het nieuw voor mij. Ik ben nog maar een dikke week aanwezig en kon gelukkig al het schoolteam leren kennen. Nu wil ik vooral kennismaken met de leerlingen," aldus Joeri Van den Driessche.

Een nieuwe school is altijd wat spannend, maar nu komen daar ook nieuwe inhoudelijke uitdagingen bij. "Bij de kleuters zijn we gethematiseerd aan het werken. Bij de leerlingen van de basisschool doen we dat geïntegreerd en rollen we de nieuwe minimumdoelen uit. Dat zijn veel veranderingen die we stapsgewijs aan willen gaan. Zo kunnen we het goed doen," aldus Van den Driessche.

