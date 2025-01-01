Joeri Van den Driessche

Basisschool De Regenboog in Herfelingen begint nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

Niet alleen voor veel kinderen is de eerste schooldag een spannend moment, ook voor de leerkrachtenteams is het elk jaar uitkijken naar 1 september. Zeker wanneer er nieuwigheden of verschuivingen zijn. Zoals in basisschool De Regenboog in Herfelingen bij Pajottegem. Daar treedt Joeri Van den Driessche als nieuwe directeur van de school aan.

Met een dansje en een toneeltje worden de leerlingen van De Regenboog in Pajottegem na twee maanden zomervakantie hartelijk welkom geheten. De nieuwe schooldirecteur staat mee op de eerste rij. "Ik ben al wel ervaring als directeur van een basisschool, maar hier is het nieuw voor mij. Ik ben nog maar een dikke week aanwezig en kon gelukkig al het schoolteam leren kennen. Nu wil ik vooral kennismaken met de leerlingen," aldus Joeri Van den Driessche.

Een nieuwe school is altijd wat spannend, maar nu komen daar ook nieuwe inhoudelijke uitdagingen bij. "Bij de kleuters zijn we gethematiseerd aan het werken. Bij de leerlingen van de basisschool doen we dat geïntegreerd en rollen we de nieuwe minimumdoelen uit. Dat zijn veel veranderingen die we stapsgewijs aan willen gaan. Zo kunnen we het goed doen," aldus Van den Driessche.

Een interview zie je in ons nieuws.

Basisschool De Regenboog in Herfelingen

Meest bekeken

AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele
Samenleving
Groen

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele: “Dit avontuur zit voor altijd in mijn hart en Elixir ook”

Stephex Masters 2025
Sport

Stephex Masters breekt zowel sportief als qua bezoekersaantallen records

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

vrij 29 aug
hoofdtuinier bart olievier bij de lakbamboe in Plantentuin Meise
Groen

Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei

zat 30 aug

Meer nieuws uit de regio

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennvallei stelt de resultaten van het plantseizoen van vorig jaar voor
Groen
Vlaams-Brabant

Regionaal Landschap trots op vele landschapsbouwers in ​Pajottenland en Zennevallei

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele
Samenleving
Groen

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele: “Dit avontuur zit voor altijd in mijn hart en Elixir ook”

naamsverandering Pajottegemse scholen
Onderwijs

Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

zat 30 aug
Superkindjesdag in Pajottegem
Jeugd

Superkindjesdag in Pajottegem: “Nog 1 dag volop spelen voor de school opnieuw begint”

vrij 29 aug
Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal
Sport

Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal: Frank Luypaert traint volgend seizoen de U21

woe 27 aug