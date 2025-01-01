Storm treft Pajottegem en Ternat

Storm trekt door Pajottenland, vooral Pajottegem en Ternat getroffen: “Omgevallen bomen en weggevlogen dakpannen

Gisterenavond heeft een onweer lelijk huisgehouden in het Pajottenland en dan vooral in Pajottegem en Ternat. In Galmaarden, een deelgemeente van Pajottegem, raasde een windhoos. Bomen waaiden om en dakpannen gingen vliegen. Al bij al lijkt de schade nog mee te vallen.

Het onweer van gisterenavond ging gepaard met felle rukwinden. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West moest daarom vooral uitrukken voor omgevallen bomen en weggevlogen dakpannen. Niemand raakte gewond. "In totaal deden we 139 interventies als gevolg van de storm. Hier en daar was er wateroverlast, maar dat was lokaal en snel opgelost", zegt Wouter Jeanfils van Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Pajottegem zwaarst getroffen

In Galmaarden raasde een windhoos die enkele bomen uit de grond rukte. Vooral in en rond de Baljuwstraat is er schade. In Herne zijn in de Geraardsbergsesteenweg veel bomen omgevallen. "De schade valt al bij al mee, het gaat vooral om omgewaaide bomen, bijvoorbeeld in de Baljuwtuin. Zo'n 10 straten zijn afgesloten. Vandaag ruimen we verder op. In Galmaarden hebben we geluk gehad dat de windhoos het centrum van het dorp niet trof", zegt de burgemeester van Pajottegem Kris Poelaert.

Stroomonderbreking in Ternat

In Ternat geraakten twee huizen zwaar beschadigd. In de Ternatse deelgemeente Wambeek viel de stroom uit. Ook in Lennik en Roosdaal waren er interventies van de brandweer.

