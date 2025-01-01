Voodoo Village wordt voor één avond groot buurtfeest: "Belangrijk om iets terug te geven"

Beter een goede buur dan een verre vriend. Onder dat motto vinden Voodoo Village en de Humbekenaren elkaar op het festivalterrein aan het Gravenkasteel. Op de vooravond van het festival worden de buren in de watten gelegd. "Elk jaar krijgen we die uitnodiging", zegt Erik De Smedt, die in de buurt woont. "De mensen zien er lang op voorhand naar uit om naar hier te kunnen komen. De hele buurt verbroedert op het festivalterrein, het is leuk om hier allemaal samen te zijn."

Heel wat buurtbewoners gaan naar het festival of werken er. Zelfs kasteelheer Didier t'Serstevens, de dichtste buur van het festival, ligt niet wakker van de beats in zijn tuin. "We feesten gewoon mee", zegt t'Serstevens. "Tijdens die vier dagen gaan we niet veel rusten, maar dat is ook niet de bedoeling. Ik zie Voodoo Village ook als een opportuniteit. Het is namelijk het ideale moment om kennis te maken met de buurt. Met de inkomsten van Voodo Village wordt de volgende jaren overigens het oude gedeelte van het kasteel gerestaureerd."

Het festival staat erop om aan de vooravond van het festival de buurt uit te nodigen. "We vinden het belangrijk om iets terug te geven aan de buren", zegt organisator Maxim Dekegel. "Het is leuk om hen te tonen wat we allemaal doen achter de schermen. We doen met de buurt ook een rondgang naar alle podia en daarna hebben ze de mogelijkheid om iets te drinken en te eten hier."