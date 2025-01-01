Voodoo Village wordt voor één avond groot buurtfeest: "Belangrijk om iets terug te geven"

Vandaag gaat muziek- en belevingsfestival Voodoo Village van start. Het festival in het park rond het Humbeekse Gravenkasteel bestaat tien jaar en voegt elk jaar een nieuwe dimensie toe. Vaste prik is de burenavond. Gisteren toverden feestlustige en nieuwsgierige omwonenden het festival om tot een buurtfeest.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Onder dat motto vinden Voodoo Village en de Humbekenaren elkaar op het festivalterrein aan het Gravenkasteel. Op de vooravond van het festival worden de buren in de watten gelegd. "Elk jaar krijgen we die uitnodiging", zegt Erik De Smedt, die in de buurt woont. "De mensen zien er lang op voorhand naar uit om naar hier te kunnen komen. De hele buurt verbroedert op het festivalterrein, het is leuk om hier allemaal samen te zijn."

Heel wat buurtbewoners gaan naar het festival of werken er. Zelfs kasteelheer Didier t'Serstevens, de dichtste buur van het festival, ligt niet wakker van de beats in zijn tuin. "We feesten gewoon mee", zegt t'Serstevens. "Tijdens die vier dagen gaan we niet veel rusten, maar dat is ook niet de bedoeling. Ik zie Voodoo Village ook als een opportuniteit. Het is namelijk het ideale moment om kennis te maken met de buurt. Met de inkomsten van Voodo Village wordt de volgende jaren overigens het oude gedeelte van het kasteel gerestaureerd."

Het festival staat erop om aan de vooravond van het festival de buurt uit te nodigen. "We vinden het belangrijk om iets terug te geven aan de buren", zegt organisator Maxim Dekegel. "Het is leuk om hen te tonen wat we allemaal doen achter de schermen. We doen met de buurt ook een rondgang naar alle podia en daarna hebben ze de mogelijkheid om iets te drinken en te eten hier."

Meest bekeken

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

Samenleving

Welzijnscampus Nieuwenbos in Dilbeek gesloten door kakkerlakken: “Medewerkers en bezoekers beschermen”

Cultuur
Mobiliteit

Eerste gerestaureerde trapkooi terug in station van Vilvoorde: "Begin volgend jaar volledig klaar"

Hoornaars
Groen

Brandweer verwijderde al twee keer zoveel hoornaars als vorige zomer; Bart ontwerpt ingenieuze val

don 11 sep
File op de Ring rond Brussel
Mobiliteit
Groen

Grondwettelijk Hof schorst uitstel strengere Brusselse lage-emissiezone: “Gezondheidsimpact is te zwaar”

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Voodoo Village sluit festivalzomer af met jubileumeditie: “We trekken alle registers open”

Mobiliteit

Grimbergen en Meise weren sluipverkeer in Roostbaan en Rooststraat: “Wel enkel als verkeersdruk hoog is”

maa 1 sep
Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden
Sport

Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden

woe 20 aug
Illegaal fietsparcours ontdekt in Lintbos in Grimbergen
Groen
Jeugd

Illegaal fietsparcours ontdekt in Lintbos in Grimbergen: “Samen met jonge parcoursbouwers naar andere locatie zoeken”

woe 20 aug
Samenleving
Sport

Pierebad drie maanden dicht voor renovatie: “Zwemmers kunnen terecht in zwembaden in de buurt”

din 19 aug