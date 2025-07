Stroppenconcerten blijven ook na tien jaar vaste waarde in Halle: “Elke zomer één groot feest”

De Stroppenconcerten worden voor het tiende jaar georganiseerd door vzw Halle Events. Voorgaande jaren waren er telkens acht concertdagen tijdens de zomer, dit jaar zes. “Het is elke zomer één groot feest. De Stroppenconcerten staan voor een gezellige babbel met vrienden of familie, een streekdrankje een hapje om de honger te stillen en goede muziek”, zegt Frank Vannerom van vzw Halle Events. “We zorgen voor een goede mix van bekende en minder bekende artiesten uit de streek, maar ook nationale bekendheden.” Zo stond op 14 juli Bart Herman en Eva De Roovere op het podium, volgende week zal Bart Kaëll het beste van zichzelf geven in Halle.

Gisteren stond naast Oh No! Let’s Go! ook Coldplayers op het podium. “Coldplayers is samengesteld uit bekwame en ervaren muzikanten die elk meer dan 20 jaar actief zijn als muzikant, sommigen professioneel. Ze waren in veel verschillende muzikale projecten betrokken en hebben opgetreden met bekende artiesten”, klinkt het bij de organisatie. “Coldplayers imiteert zowel het geluid als het visuele aspect van de Britse band.” Voor zanger Chris Vander Straeten was het optreden een thuismatch, want hij woont in de Zennestad.